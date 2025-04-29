Блогер назвал причину развода Наталки Денисенко с мужем: 'У нее есть другой'

Беспалов "слил" новую информацию.

Обозреватель украинского шоу-бизнеса Богдан Беспалов со ссылкой на свое сообщество сплетников сообщил, что актриса Наталка Денисенко стала инициатором развода с Андреем Фединчиком.

По словам "котят", Фединчика эта новость разбила, он хотел сохранить семью и предлагал разные варианты, но Наталка отказалась, так как у нее уже был другой мужчина, с которым она встречалась, пока ее супруг служит в ВСУ.

"За три года в ВСУ Андрей исчез из экранов и инфопространства, потерял былую популярность. Также он больше не зарабатывает, как раньше. Только деньги, которые он получает как военнослужащий. В то же время популярность Наталки и ее заработки значительно возросли. Можно сказать, что эта пара не прошла испытание популярностью", - говорит инсайдер.

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Беспалов добавил, что, на самом деле, ему нравилась пара Денисенко и Фединчика, так как, по его мнению, они выглядели органично, однако он отметил, что жизнь - это жизнь и так уж сложилось.

Развод Денисенко и Фединчика - что известно

Наталка Денисенко подала на развод еще 31 января. Однако первое судебное заседание состоится 8 мая в суде Житомира. Судебный процесс может затянуться, так как Денисенко и Фединчик воспитывают несовершеннолетнего сына Андрея.

Сама Наталка пока никак не комментирует свой развод, она лишь сказала, что наслаждается жизнью на все сто процентов.

Кроме того, блогер Богдан Беспалов заявил, что Наталка уже ходит на свидания с другими мужчинами. Ее "спалили" за поцелуем с неизвестным.

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