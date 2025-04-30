Узнайте, какие растения и цветы своим запахом надолго отпугнут крыс.

Фермеры придумали немало народных и химических способов, как избавиться от крыс на участке. Эти вредители не только съедают огромное количество урожая, но и переносят опасные болезни. При обнаружении экскрементов и следов зубов стоит сразу начинать борьбу.

Отвадить грызунов от участка можно бесплатно и даже с пользой для огорода. Что отпугивает крыс - читайте в нашем материале.

Как избавиться от крыс народными средствами

Лучшее средство от крыс назвало издание Express. Эксперты советуют посадить на огороде растения, чей аромат не нравится грызунам. Вскоре они сами уйдут из вашего участка.

Видео дня

Мята - вот какой запах отпугивает крыс. Эта пряность кажется вредителям отталкивающим, и они стараются его избегать. Поэтому по периметру участка рекомендуется посадить кустики мяты - потом их можно будет собрать для чая.

Другие растения, которых боятся крысы, это лук, чеснок, розмарин, лаванда и нарциссы. Эти культуры часто можно увидеть на огородах. Они не только неприятно пахнут для вредителей, но и имеют много применений в кулинарии и медицине.

Ещё один красивый и при этом неприятный для крыс цветок - бархатцы. Эксперты рекомендуют посадить их в междурядья овощных грядок. Их сильный аромат перейдет на овощи, из-за чего вредители даже не тронут растения. Кроме того, бархатцы очень заметные внешне, а осторожные грызуны стараются избегать ярких цветов.

Ранее мы называли ещё 4 причины, зачем сажать бархатцы на огороде - вы удивитесь, как много у них полезных свойств.

Вас также могут заинтересовать новости: