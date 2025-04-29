Астрологи Анна и Алексей Сухановы эксклюзивно для УНИАН составили прогноз для Украины на май и рассказали, чего нам ждать.

Май — очень важный месяц 2025 года, не только для Украины, но и для всех стран, и для каждого человека на индивидуальном уровне, говорят астрологи Анна и Алексей Сухановы.

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По их словам, первая половина 2025 года (до июня месяца) сложная и очень хаотичная по астрологическим транзитам, а вторая часть года — наоборот, хорошая и более гармоничная:

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"Май — это месяц, который можно сравнить в рамках 2025 года со взлётной полосой, это ещё не полёт и даже не набор высоты (набор высоты — это будет июнь), но май это уже движение вперёд с ускорением для того, чтоб перейти под влияние благоприятных астрологических энергий".

В мае 2025 года произойдет кардинальное изменение положения многих планет на звездном небе. К большим астрологическим переменам астрологи относят изменение положения планеты удачи, роста и расширения — Юпитера, которое произойдёт 14 мая; изменение положения Меркурия (дважды за месяц); перемены в положениях лунных узлов Раху и Кету, которые сформируют глобальные задачи на несколько лет вперёд (данное изменение произойдёт уже ближе к концу месяца, 29 мая). Все остальные планеты займут также относительно более комфортные, гармоничные и продуктивные для себя положения.

Данные изменения позволят привести в баланс те сферы жизни, в которых уже давно был беспорядок, хаос, где затягивались вопросы, были отсрочки и задержки.

Единственная планета, которая в мае ещё не придёт в баланс, — это Марс, продолжили Сухановы. Он улучшит своё положение только в начале следующего месяца — 6 июня. Ослабленный Марс, с одной стороны, благоприятен для процессов, связанных с окончанием горячей фазы войны, однако в ослабленном положении он может в индивидуальном плане уменьшать тонус, энергию, ослаблять силу воли и решительность. Также Марс в знаке Зодиака Рак создаёт угрозы для детей, всего, что связано с детьми, в том числе в ходе военных действий.

Какие события будут происходить в Украине?

На сегодняшний день астрологи считают, что дисгармоничные астрологические транзиты, которые присутствуют сейчас на звездном небе, не дают возможности договориться про окончание горячей фазы войны. Потому что, исходя из астрологических подпериодов Украины, вопрос войны должен энергетически уходить постепенно на второй план.

Гармоничные астрологические транзиты в июне 2025 года, на их взгляд, обладают большим потенциалом для нахождения компромиссных решений в этом вопросе. С другой стороны, подписание разных договоров важно, чтобы осуществлялось в благоприятные планетарные транзиты. То, что до сих пор никакой договор не был подписан — это хорошо, потому что чем позднее он будет подписан, тем лучше, так как будет больше шансов на то, что он будет соблюдаться, отметили Сухановы.

Украина на протяжении мая будет проживать следующие астрологические подпериоды по своей основной натальной карте:

Юпитер-Луна-Марс с 15 апреля по 13 мая 2025

Марс, хоть и воинствующая энергия, однако он в целом благоприятен для Украины. Поэтому он придаст Украине силу в политическом и военном плане, сформирует внешнюю поддержку и ускорит многие процессы.

Данный астрологический подпериод может сопутствовать Украине проведению различных успешных военных операций, также может давать инициативность на поле боя. Это время благоприятно для воплощения поставленных целей и задач в реальность. С негативной стороны данный астрологический подпериод продолжает нести угрозы обстрелов территории Украины, а также угрозы, связанные с детьми, как это было в Сумах и Кривом Роге, говорят астрологи.

Юпитер-Луна-Раху с 13 мая по 26 июля 2025 года

Раху — это планета трансформаций и перемен, некий переход с одного состояния в другое. Раху всегда может давать ментальные беспокойства, состояние неопределённости.

"Наши наблюдения на протяжении войны за подобными астрологическими подпериодами в натальной карте Украины показывают, что все они в целом благоприятны для страны и часто дают новый импульс. Например, в прошлом году подобный астрологический подпериод дал Украине успешную операцию в Курской области и расширил территорию для манёвров, что снизило нагрузку на Покровском направлении и придало политические и дипломатические козыря украинской стороне", - говорят Сухановы.

Если мы посмотрим, как проходил подобный астрологический подпериод ещё раньше, то он пришёлся на две самые успешные военные операции Украины — освобождение Харьковской области и Херсона, продолжили астрологи. Потому что перед такими импульсами происходит насыщение ресурсами и определенной энергией в астрологический подпериод Марса, который мы проживаем сейчас.

"В этом году мы не ожидаем какого-то глобального наступления ВСУ, однако мы не Всевышний, всего знать и понимать не можем. Посмотрим, как астрологический подпериод Раху проиграется для Украины в этот раз. Возможно, именно он приведет страну к окончанию горячей фазы войны", - добавили эксперты.

В годовой карте Украины с 22 марта по 19 мая 2025 года будет идти период Сатурна, который связан со сферой трансформации, что указывает на важные изменения внутри страны и вовне. Он также может давать неожиданные события — как со знаком плюс, так и со знаком минус. Сатурн может приносить финансовые и военные поступления, которые могут быть не запланированы. При этом он имеет также напряжённую природу. Однако он уменьшает горячие и военные энергии, охлаждая их.

С 19 мая по 9 июля 2025 года в годовой карте Украины будет идти астрологический подпериод Меркурия. Данный период средне благоприятный, он может вносить некий информационный дисбаланс внутри страны и указывать на поступления в Украину каких-то ресурсов извне. Возможно, финансовых, человеческих и военных ресурсов.

Что будет происходить в России?

По словам астрологов, в гороскопе России астрологические тенденции противоположные, они движутся к периодам, которые могут уменьшать удачу и увеличивать различные проблемы внутри страны.

В основной натальной карте РФ будет идти астрологический подпериод Юпитер-Юпитер-Луна с 25 марта по 29 мая 2025.

Это время является напряжённым для России. Может повышаться ментальное напряжение и беспокойства, а возможно, и недовольство внутри страны. Также могут подниматься вопросы финансов и санкций. Причём этот период имеет двоякую природу: где-то может давать проблемы и указывать на давление, а где-то может давать и какие-то позитивные тенденции.

Согласно годовой карте России, она будет проживать астрологический период Меркурия, который длится с 20 марта по 11 мая 2025 года. Он также является напряжённым и связан с вопросами финансов и логистики.

"Хочется также отметить, что текущая годовая карта России, которая длится с 12 июня 2024 года до 12 июня 2025 года, в целом была хорошей. Это дало РФ в рамках ее этого астрологического года, можно сказать, временно выйти из больших проблем с наименьшими потерями. Однако следующая годовая карта России (с 12 июня 2025 года до 12 июня 2026 года) будет ухудшаться вместе с ее астрологическими подпериодами. Поэтому можно сказать, что сейчас происходит временная стабилизация положения РФ. С июня 2025 года по июнь 2026 года ситуация в России начнет постепенно ухудшаться, а с июня 2026 года по июнь 2027 года годовая карта России выглядит еще слабее и нестабильнее, что говорит о неблагоприятных процессах внутри страны", - говорят Сухановы.

С 11 мая 2025 года по 29 мая 2025 года в годовой карте России будет идти астрологический подпериод Кету.

Это напряженное время, которое уменьшает воинственные энергии и может давать стране проблемы с логистикой и проблемы в информационном поле.

После 29 мая в РФ завершается действие астрологических периодов текущей годовой карты и вступают в силу астрологические периоды новой годовой карты. Новый астрологический год в России начинается 12 июня 2025 года и новая годовая карта, которую получает РФ, хуже, чем предыдущая, что указывает на рост внутренних кризисов и проблем.

"Сейчас в СМИ можно встретить большое количество информации о больших наступлениях армией РФ на Сумы, Чернигов, Харьков, Киев, которая приводит многих людей в состояние тревоги и паники. Однако, опираясь на наш астрологический анализ гороскопа РФ и текущих астрологических тенденций, мы не видим подтверждений сценариям столь агрессивного развития событий", - говорят Сухановы.

Теперь давайте рассмотрим основные изменения в астрологических транзитах на май.

• 7 мая Меркурий (планета логики, логистики, рационализма, связи, коммуникаций, информации, бизнеса, финансов, гибкости, дипломатии, двойственности, моложавости, IT-сферы, СМИ, онлайн-казино) переходит в знак Зодиак Овен. Меркурий улучшает свое положение что положительно отразится на всех вышеперечисленных сферах. Конечно, Меркурий пока не занимает сильную позицию, ведь управитель Овна — Марс — находится в ослабленном положении. Тем не менее сам по себе этот переход уже благоприятный, в том числе для военных вопросов.

• 14 мая Cолнце (планета жизни, души, самовыражения, раскрытия своего Я, здоровья, оптимизма, уверенности, самооценки, счастья, статуса, власти, амбиций, работы, начальника, государственных структур) переходит в знак Зодиака Телец. Данный астрологический транзит благоприятный для отдыха, творчества, отношений и в целом для занятия материальной деятельностью.

• 14 мая Юпитер (планета удачи, знания, финансов, банковского сектора, образования, высших морально-нравственных и духовных ценностей, глобализации, объединения, влиятельности, веры, религии, смысла жизни, целеустремленности, философии, абстрактного мышления, права) перейдет в знак Зодиака Близнецы. Это очень благоприятный транзит для всех, кто связан со связью, коммуникациями, СМИ, IT, информационными технологиями и аналитической деятельностью.

• 23 мая Меркурий (планета логики, логистики, рационализма, связи, коммуникаций, информации, бизнеса, финансов, гибкости, дипломатии, двойственности, моложавости, IT-сферы, СМИ, онлайн-казино) переходит в знак Зодиака Телец. Меркурий занимает сильное положение, что очень хорошо для всех его сфер влияния. Если вы планировали купить себе технику или электронику, запустить рекламную или маркетинговую программу, то время пришло.

• 29 мая Раху переходит в знак Зодиака Водолей. Этот транзит принесет поддержку всем процессам, которые связаны с демократией, развитием и технологическим прогрессом, открытиями, инновациями и передовыми идеями — особенно в высокотехнологичных сферах.

• 29 мая Кету переходит в знак Зодиака Лев. Это астрологическое событие начнет процесс трансформации, связанный с эго, лидерством и амбициями людей. В фокусе внимания — пересмотр власти и влияния: страны, структуры и организации, построенные на диктаторских принципах, окажутся в зоне риска.

• 31 мая Венера (планета чувств, эмоций, социальности, творчества, красоты, гармонии, романтических отношений, комфорта, отдыха, праздника, чувственных наслаждений, материального благополучия) переходит в знак Зодиака Овен. Данный астрологический транзит может продолжать разжигать чувства и эмоции людей, делая всех более горячими и менее терпимыми, особенно это больше проявится после 6 июня, когда Марс займет сильное для себя положение.

Анна и Алексей Сухановы в Instagram – instagram.com/jyotishon

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