Жена Павлика со слезами рассказала о задержке развития сына и сложностях воспитания

Екатерина Репяхова призналась, что больше всего мечтает о том, чтобы сын заговорил и смог рассказать обо всем, что его беспокоит.

Жена известного украинского артиста Виктора Павлика - блогер Екатерина Репяхова, высказалась о диагнозе их 3-летнего сына Михаила. Женщина рассказала, какие сложности в воспитании мальчика возникают из-за его задержки в развитии.

В своем Instagram избранница певца опубликовала фрагмент из нового проекта "За межами", в котором она будет рассказывать о своей жизни и воспитании сына. Она поделилась отрывком, на котором показалась со слезами на глазах, и рассказала, что ей больно и сложно переживать этапы развития мальчика.

Как известно, Михаил пока не разговаривает из-за задержки психоречевого развития. Его родители делают все возможное, чтобы мальчик заговорил, но пока ситуация остается неизменной. Его звездная мама изрядно переживает из-за этого. Она говорит, что не до конца понимает сына из-за отсутствия диалога с ним, поэтому очень ждет момента, когда он наконец заговорит и сможет рассказывать о своих чувствах.

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"Когда появится диалог, смогу понимать мысли своего ребенка... Пусть он как-то себя не так ведет, будет иметь какой-то вид - все равно! Главное - мой контакт с ребенком. Когда я сегодня не могу понять о чем он думает - больно ему или хорошо - я могу только догадываться, то это очень сложно. Очень этого жду, чтобы он, например, мог сказать: "Мама, мне грустно, я хочу отдохнуть", - поделилась Репяхова.

К слову, Екатерина вышла замуж за Павлика летом 2020 года. Однако громкое празднование они постоянно переносили сначала из-за пандемии, а затем из-за полномасштабного вторжения. В 2021 году у супругов родился сын. В прошлом году пара устроила свадьбу в годовщину брака.

Напомним, ранее Виктор Павлик впервые рассказал о ссорах с 30-летней женой. Артист объяснил, из-за чего между ними чаще всего возникают конфликты. Он также поделился, бывали ли у них серьезные скандалы, и возникали ли у него мысли о разводе.

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