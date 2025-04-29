Какой церковный праздник отмечают верующие 30 апреля по старому и новому стилю, что нельзя делать, у кого именины.

30 апреля по новому церковному календарю чтут память апостола Иакова. В народе день прозвали Яков Теплый. Рассказываем о традициях, народных приметах и запретах даты и какой церковный праздник сегодня отмечают верующие по старому календарю.

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль - новоюлианский, поэтому непереходные праздники (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться старого стиля (юлианского) - его сохранение остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Православный праздник 30 апреля (13 мая по старому) - день памяти апостола Иакова Зеведеева, брата святого Иоанна Богослова.

Видео дня

Иаков жил в I веке, он был рыбаком и братом апостола Иоанна Богослова. Через время Иаков также стал апостолом и одним из двенадцати ближайших учеников Христа. Ему, Иоанну Богослову и апостолу Петру Иисус Христос поведал о своем предназначении. Также Иаков с апостолом Петром стал свидетелем чудес, который сотворил Спаситель, и очевидцами большинства событий Его земной жизни: воскрешения дочери Иаира, Преображения Господнего на горе Фавор.

После того, как на апостолов сошел Святой Дух, святой Иаков отправился проповедовать в другие страны. По преданию, противники христианства наняли философа Гермогена, чтобы тот высмеял апостола и опроверг его доводы. Однако, когда Иаков заговорил, то Гермоген и его ученик приняли крещение и стали христианами.

По возвращению апостола в Иерусалим, его схватили по приказу царя Ирода Агриппы и казнили. В IX веке ковчег з мощами святого Иакова нашел монах-отшельник. На этом месте построили церковь, а со временем там появился город, который назвали в честь апостола - Сантьяго-де-Компостела.

Какой церковный праздник 30 апреля по старому стилю

Православный праздник сегодня по юлианскому календарю - день памяти священномученика Симеона, епископа Персидского и других. Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю и что нельзя делать в эту дату.

О чем говорят приметы на 30 апреля

В народе 30 апреля - праздник Яков Теплый, к этому дню обычно уже наступало тепло. Приметы дня говорят о том, каким будет лето:

небо чистое - лето будет солнечным;

вечером много звезд - жди летом грозы, но сезон будет теплым;

град в этот день - к непогожему лету.

Народные поверья твердят, что если в этот день пойдет дождь, то осенью будет много свадеб.

Что нельзя делать сегодня

В церковный праздник 30 апреля церковь не одобряет ссор, злословия, скандалов, порицает жадность, зависть и лень.

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: отправляться в дальний путь и вспоминать старые обиды - если их не отпустить, то можно заболеть.

Что можно делать 30 апреля

В православный праздник сегодня обращаются с молитвами к святому Иакову, как к ходатаю за нас перед Господом - просят сил и терпения в решении трудных вопросов и проблем, а также помощи в работе и огородно-полевых хлопотах.

Хорошая примета этого дня - увидеть восход и закат солнца.

Кто отмечает день ангела 30 апреля

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Максим, Василий, Игнат, Никита, Яков.

По старому стилю день ангела у Александра, Адриана, Ефрема, Михаила, Макара, Семена, Федора и Фомы.

Вас также могут заинтересовать новости: