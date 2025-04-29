Лимонный сок или кислота помогут избавиться даже от самых сложных пятен на полотенце.

Любители чистоты постоянно пробуют новые способы, как отбелить кухонные полотенца. В ход идут сода, перекись водорода и даже подсолнечное масло. Мы подскажем ещё один способ сделать изделия мягкими и белоснежными, будто их только вчера купили.

Узнайте, как отбелить кухонные полотенца с помощью средства, которое есть на любой кухне. Вы удивитесь, насколько эффективен этот способ - даже старые пятна сойдут бесследно.

Простой способ отбелить кухонные полотенца с помощью лимона

Простой способ вернуть насыщенный цвет и мягкость изделия назвало издание Express. Если стирать полотенца обычным способом, то ворсинки покрываются мыльным налётом и становятся жесткими. Кислота, которая содержится в лимонах, помогает удалить остатки моющих средств и осветляет ткань.

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В результате вы получите белоснежные и мягкие, как пух полотенце, а также приятный цитрусовый аромат. Этот способ можно применять также для постельного белья. Он особенно эффективен, если у вас жесткая вода, поскольку лимон естественным образом ее смягчает.

Перед тем, как отбелить полотенца, сначала постирайте их в машинке обычным образом, с порошком, но без кондиционера для белья. Затем установите режим "Полоскание" и влейте в отсек для моющего средства 60 мл лимонного сока или 2 стол. л кислоты.

После стирки изделия рекомендуется сушить с помощью сушилки на самой низкой температуре, или на улице при солнечных лучах. Во втором способе важно снять полотенца, как только они высохнут, иначе они пересушатся и станут жесткими.

Добавление лимона и правильная сушка - идеальный способ, как отбелить махровые полотенца и при этом сделать их мягкими.

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