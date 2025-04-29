В прошлом году оценки жюри объявляла певица Джамала.

Уже совсем скоро стартует самое масштабное музыкальное событие - "Евровидение-2025". Украинская группа Ziferblat активно готовится поразить всех зрителей в швейцарском городе Базель с песней "Bird of Pray".

А сегодня, 29 апреля, стало известно, кто из украинских звезд будет объявлять баллы Национального жюри участникам конкурса. Эту миссию доверили певице и участнице прошлогоднего конкурса Jerry Heil.

"Певица, автор песен, участница "Евровидения-2024" и член Академии GRAMMY объявит баллы Национального жюри Украины 17 мая во время гранд-финала в Базеле", - говорится в сообщении "Суспільного".

Кстати, артистка также сняла креативное видео, в котором представила себя в новой роли.

"Приветствуем в клубе "Евровидение". Создаем музыку и творим любовь. Пой так, будто этот микрофон твой. Сегодня мы отдадим тебе 12 баллов. Базель, добрый вечер! Мы из Украины! Это Jerry Heil и, кстати, в этом году я ваш спикер", - спела Jerry Heil.

К слову, "Евровидение-2025" состоится в Швейцарии. Полуфиналы конкурса пройдут 13 и 15 мая, а гранд-финал можно увидеть 17 мая.

Напомним, ранее стало известно о новых правилах для участников "Евровидения-2025".

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