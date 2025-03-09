Стало известно, что создатели шоу уже ведут переговоры с артисткой.

Подготовка к международному песенному конкурсу "Евровидение-2025" набирает обороты. Ранее организаторы уже показали первые кадры будущей сцены шоу и назвали имена ведущих.

По информации издания The Sun, продюсеры конкурса готовят сюрприз для всех зрителей. А именно сейчас ведут переговоры с легендарной певицей Селин Дион.

Не секрет, что 37 лет назад звезда участвовала в "Евровидении" и одержала победу. Дион тогда представляла Швейцарию и покорила сердца еврофанов песней "Ne partez pas sans moi". Поэтому сейчас, по мнению создателей конкурса, нет никого лучше Селин, которая точно сделает шоу неповторимым.

Видео дня

"Исполнительные продюсеры Рето Периц и Мориц Штадлер подтвердили, что они провели переговоры с ее командой, но выступление пока под вопросом из-за ее проблем со здоровьем. Лишь через несколько недель будет понятно, будет ли Селин чувствовать себя достаточно здоровой", - отмечают инсайдеры.

К слову, певица Селин Дион уже много лет страдает синдромом ригидного человека - это аутоиммунное расстройство, которое приводит к неспособности мышц нормально функционировать. Сейчас артистка не дает концертов и только в прошлом году впервые за долгое время выступила на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже.

Напомним, ранее Украина резко поднялась в рейтинге букмекеров "Евровидения-2025" и попала в топ-10.

Вас также могут заинтересовать новости: