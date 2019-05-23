В Мариуполе подростки жестоко избили восьмиклассника, засняв процесс на видео

По словам педагогов, издевательства над ребенком продолжались долгое время.

В Мариуполе подростки жестоко избили восьмиклассника, засняв процесс нападения на видео.

Об этом сообщает ресурс mariupolnews.com.ua

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Отмечается, что 14-летнего учащегося 69-й школы избила группа подросток во главе с учащимся 68-й школы. Все происходящее школьники снимали на видео, а потом опубликовали в социальных сетях. Именно по видеозаписи правоохранители нашли всех участников драки и вызвали в школу родителей.

В результате инцидента парень попал в больницу. По словам педагогов, издевательства над ребенком продолжались долгое время - у него вымогали деньги, угрожали.

По словам правоохранителей, ведомости по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст.125, ч.1.