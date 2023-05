Это может быть экшен во вселенной "Звездных войн".

Французское издательство Ubisoft собирается выпустить в течение финансового года некую масштабную секретную игру. А журналист рассказал, о каком проекте может идти речь.

Компания недавно выпустила отчет с результатами за прошедший год. Правда, в денежном эквиваленте достижений у Ubisoft нет. Операционный убыток за 12 месяцев составил 500 миллионов евро, а продажи снизились на 18%.

Чтобы успокоить инвесторов, французское издательство представило линейку игр на текущий год. Она включает 8 новинок: Assassin's Creed Mirage, Skull and Bones, Avatar: Frontiers of Pandora, The Crew Motorfest, XDefiant, Rainbow Six Mobile, The Division Resurgence и еще один крупный проект. Название последнего Ubisoft не раскрыла, но зато это сделал журналист Kotaku Итан Шаг.

Репортер написал в личном микроблоге: "Ubisoft заявила, что до конца финансового года выпустит Assassins' Creed Mirage, Skull and Bones, Avatar и "еще одну большую игру". Возможно, это будут "Звездные войны". Я слышал, что разработка идет хорошо, и компания стремится выпустить ее как можно скорее".

Игра во вселенной "Звездных войн" от Ubisoft: что известно

Проект анонсировали еще в начале 2021 года в партнерстве с Lucasfilm Games. Но с тех пор никакая конкретная информация об игре не поступала. Известно лишь, что это будет экшен в открытом мире.

За создание проекта отвечает Massive Entertainment, а разрабатывается игра на проприетарном движке Snowdrop.

