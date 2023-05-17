Релиз запланирован на 12 октября, но его могут сместить на ноябрь.

Автор YouTube-канала под псевдонимом j0nathan первым рассказал о существовании Assassins Creed Mirage и поделился правдивыми деталями. Вслед за этой утечкой Ubisoft пришлось вынуждено анонсировать игру. А теперь инсайдер раскрыл дату релиза ожидаемого стелс-экшена.

В своем свежем ролике j0nathan сообщил, что релиз Assassins Creed Mirage назначен на 12 октября. Однако есть вероятность переноса запуска на ноябрь, если разработчикам понадобится дополнительное время. Информация в целом совпадает с недавним заявлением инсайдера Тома Хендерсона. По его данным Ubisoft перенесла игру во внутреннем графике с августа на октябрь. При этом официально дату выхода еще не объявляли.

Новый ролик от j0nathan также включает другую важную информацию. Как сообщил блогер, Assassins Creed Mirage будет значительно меньше по масштабам в сравнении с несколькими предыдущими частями серии. По сюжету пользователям понадобится устранить четыре цели. В игре реализовано древо прокачки, но оно включает лишь 15 навыков. А фрагменты истории в современности будут сведены к минимуму.

Assassin's Creed Mirage — основные подробности

События игры разворачиваются между 860-ми и 870-ми годами — за 20 лет до AC Valhalla. Местом действия станет Багдад, который разделен на четыре района. Жители города будут активно реагировать на действия Басима.

Геймплей в проекте вдохновлен дебютными частями франшизы. Ролевых элементов, например, повышения уровня и выбора реплик в диалогах, не будет. Зато появятся новые анимации, а все аспекты игрового процесса станут более отточенными.

Основной акцент делается на стелсе и элементах геймплея, которые присутствовали в ранних частях франшизы.

Басим обладает собственным аналогом орлиного зрения.

Assassin's Creed Mirage выйдет в 2023 году на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S. Предзаказ игры уже доступен — за него полагается бонусный квест "Сорок разбойников". Пользователи также могут заказать коллекционное издание с фигуркой Басима, стилбуком и скином в стиле "Принца Персии".

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