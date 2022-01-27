Путаница в данных намекает, что в компании действительно наблюдается текучка кадров.

Ранее на этой неделе PR-менеджер GSC Game World Захар Бочаров дал объемное интервью автору YouTube-канала "Неважно, Кто". В первой части беседы он рассказал о студии и разработчиках, а во второй больше сосредоточился на S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl. Одной из тем разговора стала численность команды, которая трудится над игрой. Тогда Бочаров заявил, что проект создается силами 300 человек, включая фрилансеров. Однако позже PR-менеджер уточнил эти данные.

Читайте такжеДвижок, геймплей и песни у костра: появилось много новых деталей S.T.A.L.K.E.R. 2В ноябре 2021 года портал GameDev DOU опубликовал рейтинг компаний-разработчиков игр в Украине. Тогда GSC Game World сообщила, что в ее состав входят 500 человек. А в интервью Захара Бочарова это число уменьшилось на две сотни. GameDev DOU запросил комментарий у PR-менеджера, и тот подтвердил свою ошибку. На самом деле над S.T.A.L.K.E.R. 2 работают 500 человек. Но в мае прошлого года на официальном сайте игры упоминалось, что украинская команда включает именно 300 сотрудников.

Такая путаница в данных вызывает подозрение. Либо Захар Бочаров действительно ошибся, либо слухи о текучке кадров недалеки от истины. PR-менеджер опроверг их в недавнем интервью, но сомнения все равно остаются.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl — основные подробности

Действия сиквела развернутся в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Игра сочетает элементы шутера от первого лица, хоррора и иммерсивного симулятора.

История будет вариативной и отметится несколькими концовками. В процессе прохождения пользователям предстоит принимать решения, которые повлекут за собой последствия.

S.T.A.L.K.E.R. 2 обзаведется продвинутым искусственным интеллектом и усовершенствованной системой симуляции жизни A-Life 2.0. Благодаря ей персонажи, мутанты и животные будут взаимодействовать друг с другом и с окружением без участия игрока.

Еще планируется реализовать 30 видов оружия, динамичную смену погодных условий, механики выживания и многое другое.

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