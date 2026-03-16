Юрист рассказал, как в 2026 году могут наказать родителей детей, пропускающих занятия.

Украинское законодательство постоянно меняется, вводя новые виды наказаний за различные правонарушения или увеличивая размеры старых. Например, в Украине действует штраф за неуплату алиментов для злостных нарушителей.

В последнее время в соцсетях также обсуждают ужесточение ответственности для родителей, чьи дети не посещают занятия без уважительных причин. Помощник юрист Игорь Фигорнюк из адвокатского бюро "Ивана Хомича" рассказал эксклюзивно для УНИАН, действительно ли законодательством предусмотрен штраф за прогулы в школе, и в каких случаях о нарушении могут сообщить в полицию.

Что грозит родителям, если ребенок не ходит в школу в Украине

По словам помощника юриста, прямой статьи, которая предусматривала бы наказание за то, что ребенок прогулял школу, нет. Но есть статья 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях, которая предусматривает ответственность родителей за невыполнение обязанностей по воспитанию. Они обязаны обеспечить полное школьное образование ребенку – это предусмотрено частью 3 статьи 150 Семейного кодекса.

Постановлением Кабинета министров №684 от 13 сентября 2017 года утвержден порядок ведения учета, в частности, детей дошкольного и школьного возраста. В документе есть понятие "дети, не охваченные обучением". Ими считаются ученики, которые не посещают занятия без уважительной причины в течение более 10 рабочих дней подряд.

Новым постановлением №241 от 25 февраля 2026 года Кабмин внес изменения в постановление №684. Согласно изменениям, ответственные работники учебных заведений – директор, классный руководитель, школьный психолог – должны фиксировать в профиле ученика информацию о том, что он не посещает школу без уважительной причины.

Кроме того, на этих работников возложили обязанность информировать о пропусках занятий уполномоченные подразделения Нацполиции, как правило – это ювенальная превенция (отдел, работающий с несовершеннолетними и малолетними лицами).

Нововведение заключается в том, что ранее учителя не имели прямой обязанности информировать полицейских о пропусках уроков без уважительных причин. Работники образования могли делать это по собственной инициативе.

Сколько стоит штраф, если ребенок не ходит в школу

Размер штрафа за прогулы в школе в Украине, который придется заплатить родителям, зависит от того, является ли это первым или повторным нарушением. Это следует из частей 1 и 2 статьи 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Согласно части первой – если правонарушение произошло впервые, то родителей могут предупредить об ответственности за прогулы детей или составить на них протокол.

Затем суд на основании протокола с учетом всех обстоятельств, при которых произошло правонарушение, назначает штраф в размере от 850 до 1700 гривен.

Если же дети в течение года прогуляют снова, то их родителям грозит ответственность по части 2 статьи 184. В таком случае размер штрафа может варьироваться от 1700 до 5100 гривен.

Как оформить пропуск занятий в школе

В пункте 12 постановления Кабмина №684 перечислены документы, наличие которых свидетельствует о уважительности причин пропуска занятий.

Если ученик пропускает уроки по семейным обстоятельствам, то одному из учителей нужно заранее предоставить письменное объяснение в произвольной форме, в котором указано, в течение какого периода времени ребенок будет отсутствовать и при каких обстоятельствах. Например, можно отметить, что ученик временно плохо себя чувствует или семья находится в отпуске.

Также ребенок может пропустить занятия из-за болезни. Чтобы родители не получили наказание за прогулы в школе, заболевание необходимо подтвердить медицинской справкой, как правило – форма 095/о (ее может предоставить медицинское учреждение). Этот документ также необходимо предоставить одному из учителей.

справка Игорь Фигорнюк Помощник юриста Учится в Национальном авиационном университете на факультете права и международных отношений (специальность «Право»). Занимает должность помощника юриста в адвокатском бюро «Ивана Хомича». В 2024 году принимал участие во всеукраинском образовательном проекте «Несокрушимые юридические школы Украины». Занял I место на I этапе Всеукраинского конкурса студенческих научных работ с темой о правовом режиме искусственного интеллекта.

