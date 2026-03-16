Многие люди ошибочно полагают, что чем больше средств используется при мытье, тем лучше.

Стены служат фоном для всего, что происходит в доме, – а значит, на них со временем оседают следы повседневной жизни: появляются отпечатки пальцев, разводы от пролитых жидкостей, а также липкие и трудноудаляемые пятна. Особенно сложно избавиться от таких загрязнений на окрашенных стенах, так как многие способы чистки могут оставить на них заметные повреждения.

О том, что удаляет жир со стен и как почистить плитку от жира, не повредив окрашенное покрытие, пишет популярный интернет-журнал Hunker.

Как убрать жир со стен на кухне – нужно всего одно средство

Окрашенные стены можно мыть, но делать это следует с осторожностью, поскольку интенсивное трение во время чистки может привести к повреждению или частичному снятию слоя краски.

Прежде всего важно определить, какой тип краски использован – как на декоративных акцентных стенах, так и при покраске всей комнаты. От этого будет зависеть, чем отмыть жир со стен из подручных средств.

Если стены покрыты матовой краской, лучше использовать мягкие, неабразивные средства, поскольку такие покрытия менее устойчивы к механическому воздействию. Если же краска имеет блеск, например полуглянцевую поверхность, она более прочная и лучше переносит регулярную очистку, а также воздействие влаги и пятен.

Как очистить жир со стен на кухне – уксус или пищевая сода

Если стены окрашены масляной или латексной краской и на них появились жирные пятна, можно воспользоваться обычным уксусом. Смесь воды, белого уксуса и средства для мытья посуды эффективно растворяет загрязнения, не повреждая при этом краску. Такой эффект достигается благодаря кислотной природе уксуса, которая позволяет расщеплять жир, не разрушая окрашенное покрытие.

Если же поверхность окрашена глянцевой или полуглянцевой краской, отличающейся большей прочностью, можно также использовать пищевую соду. Благодаря легкому абразивному эффекту она помогает отделить частицы загрязнений эффективнее, чем обычное мыло.

Для этого достаточно смешать соду с небольшим количеством воды до образования пасты, нанести ее на жирное пятно на стене и аккуратно потереть мягкой тканью. Если загрязнение не исчезло полностью, пасту можно нанести повторно и оставить на несколько минут, после чего снова аккуратно протереть поверхность.

Так как оттереть жир со стен хочется максимально эффективно, может возникнуть соблазн смешать уксус и пищевую соду в одном чистящем растворе, но на практике это не делает средство более эффективным – по крайней мере при очистке окрашенных стен.

Напротив, при смешивании эти два вещества частично нейтрализуют действие друг друга, из-за чего результат может оказаться менее эффективным. Кроме того, абразивные свойства соды подходят не для всех типов краски, поэтому лучше использовать эти средства по отдельности.

