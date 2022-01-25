PR-менеджер GSC Game World поделился свежей порцией информации.

Автор YouTube-канала "Неважно, Кто" опубликовал вторую часть интервью с PR-менеджером GSC Game World Захаром Бочаровым. Ранее представитель студии рассказал о команде S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl, опыте разработчиков и опроверг слухи о текучке кадров. А в новом ролике он сообщил о движке сиквела, грядущей геймплейной демонстрации, контенте в разных изданиях и прочем.

Читайте такжеPR-менеджер GSC ответил на острые вопросы насчет S.T.A.L.K.E.R. 2 и проблем в студииПо словам Захара Бочарова, создание второй части серии началось еще до официального анонса. Команда выбрала движок Unreal Engine 5, так как он подходил по многим параметрам — графика, поддержка модификаций, инструменты для создания открытого мира и так далее.

PR-менеджер также заявил: "Касательно движка X-Ray и того, что без него "Сталкер" — не "Сталкер", то с геймплейным трейлером на E3 нам удалось показать, что атмосфера сохранена. Движок — это инструмент, а атмосфера и всё остальное создаётся разработчиками".

Сейчас производство движется по плану. GSC рано анонсировала S.T.A.L.K.E.R. 2, чтобы поддерживать связь с сообществом. Но студия не хочет вызывать заоблачные ожидания у публики. Она рассказывает только о тех элементах, которые точно будут реализованы. Бочаров также затронул тему NFT. Разработчики хотели добавить их для заинтересованных игроков и сделать это правильно. Деньги, вырученные с продажи невзаимозаменяемых токенов, планировали потратить на производство сиквела. Инициативу свернули из-за реакции аудитории — Microsoft здесь ни при чем. Отмена NFT не ударила по бюджету S.T.A.L.K.E.R. 2, ведь студия ничего не потеряла.

"Игра не окажется котом в мешке. Она будет понятна людям, которые её покупают. Понятной геймплейно и визуально, а также понятной на многих уровнях, на которых она работает" — заявил Захар Бочаров.

Другая важная информация о S.T.A.L.K.E.R. 2

Большая геймплейная демонстрация обязательно будет. Разработчики сдвинули рекламную кампанию, но покажут все запланированные материалы и, возможно, несколько дополнительных.

Песни у костра, которые можно получить за предзаказ, не вырезались из игры. Бонусный контент из разных изданий создавался отдельно.

В сиквеле расскажут, как в Зоне появилась новая валюта — купоны.

Все звуки для S.T.A.L.K.E.R. 2, в том числе саундтрек, GSC записывает собственными силами.

Студия постарается выпустить инструменты для модификации игры на релизе. В Steam с установкой модов не будет трудностей, а вот совместимость с ПК-версией из Game Pass может стать проблемой.

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