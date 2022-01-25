Автор YouTube-канала "Неважно, Кто" взял интервью у PR-менеджера GSC Game World Захара Бочарова. В разговоре зашла речь о количестве разработчиков S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl, текучке кадров, потенциальном ремейке первой части и прочем.
Читайте такжеСлухи: S.T.A.L.K.E.R. 2 перенесут на 2023 год – у игры проблемы с движкомПо словам PR-менеджера, сейчас над продолжением знаменитой постапокалиптической франшизы трудятся 300 человек, в том числе фрилансеры. Текучки кадров в GSC Game World нет, а слухи об этом преувеличены. Отдельные люди приходят и покидают команду, но такая ситуация нормальна для любой компании в игровой индустрии. Захар Бочаров также опроверг данные о том, что S.T.A.L.K.E.R. 2 создается разработчиками без должного опыта в ААА-сфере. Однако мы в УНИАН изучили резюме многих ведущих авторов игры. И они действительно ранее не участвовали в производстве блокбастеров.
Еще Захар Бочаров вспомнил о старой версии S.T.A.L.K.E.R. 2 образца 2012 года. Согласно его заявлению, прошлые наработки не используются при создании сиквела. Все дизайн-документы для игры писались заново. Правда, отдельные элементы из старой версии, например, маковое поле, появятся в S.T.A.L.K.E.R. 2.
О чем еще рассказал Захар Бочаров
- В GSC Game World обсуждался выпуск ремастера или ремейка Shadow of Chernobyl, но пока что студии нечего анонсировать.
- Была также идея выпустить настольную игру S.T.A.L.K.E.R., однако это лишь потенциальные планы.
- По словам Бочарова, первая часть серии еще получит патчи, которые исправят разные недоработки.