Представитель компании поведал о количестве разработчиков, текучке кадров, старой версии игры и прочем.

Автор YouTube-канала "Неважно, Кто" взял интервью у PR-менеджера GSC Game World Захара Бочарова. В разговоре зашла речь о количестве разработчиков S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl, текучке кадров, потенциальном ремейке первой части и прочем.

Читайте такжеСлухи: S.T.A.L.K.E.R. 2 перенесут на 2023 год – у игры проблемы с движкомПо словам PR-менеджера, сейчас над продолжением знаменитой постапокалиптической франшизы трудятся 300 человек, в том числе фрилансеры. Текучки кадров в GSC Game World нет, а слухи об этом преувеличены. Отдельные люди приходят и покидают команду, но такая ситуация нормальна для любой компании в игровой индустрии. Захар Бочаров также опроверг данные о том, что S.T.A.L.K.E.R. 2 создается разработчиками без должного опыта в ААА-сфере. Однако мы в УНИАН изучили резюме многих ведущих авторов игры. И они действительно ранее не участвовали в производстве блокбастеров.

Еще Захар Бочаров вспомнил о старой версии S.T.A.L.K.E.R. 2 образца 2012 года. Согласно его заявлению, прошлые наработки не используются при создании сиквела. Все дизайн-документы для игры писались заново. Правда, отдельные элементы из старой версии, например, маковое поле, появятся в S.T.A.L.K.E.R. 2.

О чем еще рассказал Захар Бочаров

В GSC Game World обсуждался выпуск ремастера или ремейка Shadow of Chernobyl, но пока что студии нечего анонсировать.

Была также идея выпустить настольную игру S.T.A.L.K.E.R., однако это лишь потенциальные планы.

По словам Бочарова, первая часть серии еще получит патчи, которые исправят разные недоработки.

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