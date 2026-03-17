Эта простая процедура поддержит сливу и принесет обильный урожай.

Весенняя обрезка плодовых деревьев – важная часть ухода за садом. От того, насколько правильно ее проводят, зависит не только внешний вид дерева, но и его урожайность, здоровье и продолжительность жизни. Особенно это касается сливы: без регулярной обрезки ее крона быстро загущается, ветви растут беспорядочно, а плоды становятся мельче и менее сладкими.

Разберемся, как обрезать сливу весной и отличается ли этот процесс в зависимости от возраста дерева.

Как правильно обрезать сливу – советы садоводам

Обрезают сливу весной, обычно в конце марта – начале апреля. Главное – сделать это до начала сокодвижения и распускания почек, когда сильных морозов уже не предвидится. В это время дерево лучше переносит обрезку, а раны быстрее затягиваются.

Цель всего этого – сформировать правильную крону и увеличить доступ света ко всем ветвям. Если этого не сделать, внутри густой кроны нарушается циркуляция воздуха, что создает условия для болезней и вредителей. К тому же лишние побеги забирают силы у дерева, снижая урожай.

Вопрос о том, когда лучше обрезать сливу, осенью или весной, не совсем корректен, так как на самом деле это желательно в оба эти времена года. Только вот весной это делается для формирования кроны и ускорения роста перед сезоном, а осенью – из соображений санитарной очистки, удаления больных веток и подготовки к зиме. Соответственно, и сам процесс отличается.

Но так как сейчас весна, лучше обсудим, как обрезать сливу в зависимости от ее возраста – и да, разница тут довольно ощутима.

Как обрезать молодую сливу

Молодые деревья начинают формировать крону сразу после посадки, поэтому в первые годы особенно важно создать для нее крепкий "скелет". Обычно для этого выбирают разреженно-ярусную форму, оставляя несколько основных веток на разных уровнях.

Весной, когда обрезать сливу уже самое время, у нее следует первым делом удалять подмерзшие и поврежденные ветви, а также те, что растут внутрь кроны или слишком густо. Особое внимание при этом лучше уделить сильным вертикальным побегам, называемым "волчками".

Основные ветви укорачивают примерно на треть, чтобы стимулировать рост новых плодовых побегов, при этом ствол (центральный проводник) оставляют немного выше боковых ветвей, чтобы правильно сформировать структуру дерева.

Как обрезать старую сливу – добиваемся лучшей урожайности

Со временем рост сливы замедляется, урожай уменьшается, а плоды формируются преимущественно на верхних ветках. В таких случаях проводится специальная омолаживающая обрезка, при которой нужно постепенно удалить старые скелетные ветви и проредить крону для новых побегов.

При этом важно не обрезать слишком сильно за один раз, чтобы не ослабить дерево: лучше проводить процедуру постепенно, в течение нескольких лет. После удаления старых ветвей появляются новые, из которых садоводы оставляют несколько самых сильных для формирования будущей плодоносящей кроны.

Чтобы обрезка была эффективной, нужно соблюдать несколько правил: срезы нужно делать под углом около 45 градусов и обязательно обрабатывать садовым варом или специальной замазкой. Инструменты же должны быть острыми и чистыми, чтобы не занести инфекцию.

Запомнив, когда можно обрезать сливу и как именно это сделать, вы обеспечите себя стабильным урожаем из крупных и ароматных плодов на протяжении многих лет.

