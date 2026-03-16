Названо растение, которое является естественным врагом слизней и улиток.

Слизни и улитки способны нанести огромный ущерб урожаю, особенно в дождливую погоду. На утро после дождя вы можете увидеть, как моллюски облепили все растения в саду и погрызли листья. После одного такого случая фермеры могут думать лишь о том, как избавиться от слизней навсегда.

Дачники придумали сотни способов борьбы с улитками и слизнями - от пивных ловушек до специальных спреев. И хотя такие методы тоже могут быть эффективны, лучше всего начать с профилактики. Для этого достаточно посадить на участке растения, чей запах вредители не выносят. Вам обязательно понравится такой простой и эффективный метод, как отпугнуть улиток и слизняков.

Как отпугнуть слизней и улиток в саду и на огороде

Если спросить опытных садоводов о том, какое им известно лучшее средство от слизней и улиток, многие из них посоветуют один вид зелени. Это настурция - вьющаяся лиана с красивыми оранжевыми цветками. Обычно ее выращивают лишь как украшение клумбы или пряность (цветы и листья съедобны). Но мало кто знает, что это симпатичное растение является смертельным врагов моллюсков.

Причина, по которой улитки и слизни боятся настурций, это высокое содержание глюкозинолатов. Для людей это соединение безобидное, но моллюски его очень не любят. Таким образом, цветок выступает естественным барьером и охраняет сад от вторжения вредителей.

Многие дачники, которые посадили настурцию на участке, отмечают - в борьбе с моллюсками нет лучшего способа, как избавиться от улиток и слизней. Никакие ловушки и спреи так хорошо не работают. Только после посева цветка соседние растения оказываются в полной безопасности.

Если такой метод, как отпугнуть слизней с участка, вас заинтересовал, то приобретите семена настурции и посадите на клумбе, в огороде или саду в середине мая. Чтобы цветок хорошо работал против вредителей, важно не сажать разрозненные кусты тут и там, а посеять их сплошным густым кругом вокруг остальных культур. Между соседними растениями должно оставаться не больше 20 сантиметров свободного места. Тогда улитки не смогут пройти через такой барьер.

Не забывайте поливать настурцию 1-2 раза в неделю по утрам. При правильном уходе кусты разрастаются в красивые пышные лианы. Растения, что выросли внутри такого круга, останутся защищенными от моллюсков. Помните, что настурции однолетние, поэтому на следующий год их нужно будет посеять снова. Ещё не забывайте, что цветки и листья съедобные - их можно добавлять в салаты в сыром виде.

Если вредители все же смогли "прорвать" оборону и размножились на участке, то пора начинать физическую борьбу. Ранее мы рассказывали, как избавиться от слизней с помощью народных методов.

Вас также могут заинтересовать новости: