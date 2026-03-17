Некоторые виды городского транспорта будут платными для пенсионеров.

Каждый украинский пенсионер знает, что в Украине есть бесплатный проезд после 60 лет. Чтобы воспользоваться законной льготой, в большинстве случаев достаточно показать водителю пенсионное удостоверение. После этого пенсионер может добраться в нужное место, не оплачивая поездку.

Однако это не универсальное решение. Даже те, кому положен льготный проезд, должны платить в некоторых видах транспорта. Мы разобрались, где льгота действует, а где пенсионерам нужно расплачиваться за билет.

Где действует льготный проезд для пенсионеров

В постановлении Кабинета министров №354 установлено, что пенсионеры по возрасту могут пользоваться городским общественным транспортом на основе пенсионного удостоверения, не приобретая билет.

Видео дня

На данный момент льготы на проезд пенсионерам в Украине покрывают городские автобусы, троллейбусы и трамваи.

Также по пенсионному удостоверению работает льготный проезд пенсионеров в пригородных поездах, то есть электричках.

Однако стоит учитывать, что в некоторых городах введена автоматизированная система учета. В таком случае пенсионеру нужно не только иметь при себе пенсионное, но еще и электронный билет. То есть проезд все равно остается бесплатным, но для подтверждения поездки нужно получить на нее билет.

Реализуется это путем прикладывания к валидатору электронного проездного. К примеру, во Львове для этого оформляется карта "ЛеоКарт", в Киеве - "Карта киевлянина", в Виннице - "Карта винничанина" и т.д. Валидатор фиксирует проезд, после чего пенсионер может ехать дальше без оплаты. В некоторых городах число таких поездок ограничивается - обычно выдается 60 на месяц, сверх чего нужно платить.

Также для реализации льготы пенсионеру обязательно нужно предъявить удостоверение. Если лицо попытается путешествовать бесплатно, не имея при себе пенсионного, его могут попросить оплатить проезд или даже оштрафовать. Подойдет как бумажный документ, так и электронный в "Дії".

Где не действует льготный проезд для пенсионеров в Украине

Хотя в большинстве случаев в городской транспорт пожилым украинцам не нужно приобретать билетов, есть и несколько исключений.

К примеру, льготами не покрывается метро. Поэтому в Киеве, Харькове и Днепре людям старшего возраста нужно платить в метрополитене. В столице они могут ехать без оплаты при наличии "Карты киевлянина". Но если такого проездного нет (например, человек приехал в Киев из другого города), то проезд нужно оплатить.

Междугородний транспорт в виде автобусов и поездов также остается платным - льготы пенсионерам на проезд тут не имеют силы. За проезд в нем пожилым людям нужно покупать стандартный билет. Исключение - если они принадлежат к другим льготным категориям, например, к участникам боевых действий.

Насчет того, есть ли бесплатный проезд пенсионеров в маршрутках, однозначного ответа нет. Маршрутные такси принадлежат к частному бизнесу и не считаются общественным транспортом. Правила проезда в них устанавливаются городским советом в каждом населенном пункте. Где-то у пожилых людей вообще нет льгот, а где-то действуют ограничения на бесплатные поездки - к примеру, в салоне могут ехать без оплаты не более 3 пенсионеров одновременно.

Вас также могут заинтересовать новости: