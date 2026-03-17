Рассказываем, в чем секрет приготовления вкусных пельменей - чтобы они не разваливались и оставались сочными.

Многие уверены, что варить пельмени проще простого - закипятил воду, закинул, подождал несколько минут и готово. Увы, из-за нескольких мелких ошибок пельмени часто развариваются, а их вкус может получаться совсем другим. У шеф-поваров в этом деле есть свои секреты - рассказываем, как правильно варить пельмени, чтобы они получались аккуратными и с насыщенным вкусом.

Что добавить в пельмени, чтобы было вкусно

Вероятно, каждый сразу же задумается - что можно добавить в воду при варке пельменей? Может, это и прозвучит удивительно, но главный "ингредиент" в этом процессе - это вода, а точнее, ее температура.

Вот несколько хитростей, как варить пельмени, чтобы было вкусно.

Не бросайте пельмени в кипяток

Многие уверены, что пельмени нужно бросать в кипящую воду, мол, так быстрее сварятся и не слипнутся. На самом деле все происходит по-другому: в кипятке тесто резко "схватывается" и становится хрупким, а пельмени лопаются или развариваются.

Правильно бросать пельмени в воду +50-60°C. Понять нужный момент просто: на дне кастрюли начинают появляться небольшие пузырьки – вот тогда и закладывайте пельмени. Так они будут готовиться постепенно и сохранят форму.

Добавляйте в процессе варки холодную воду

Об этом лайфхаке знают вообще единицы. Обычно пельмени, после того, как их бросили в воду, оставляют кипеть в течение всей варки. Из-за активного бурления тепло распределяется неравномерно: часть полуфабрикатов уже разваливается, вторая часть - еще не сварилась.

Чтобы этого не происходило, нужно спустя три минуты после того, как вода закипела, добавить в кастрюлю где-то полстакана холодной воды. Она понизит температуру и позволит пельменям приготовиться равномерно.

Выбирайте правильно время приготовления

Пельмени часто получаются либо недоваренными, либо, наоборот - распадаются. Обычно это происходит потому, что мы часто забываем, сколько нужно варить пельмени. Здесь советуют ориентироваться на размер самих полуфабрикатов.

Итак, сколько варить пельмени после закипания:

средние (около 12-13 г) - примерно 5-7 минут;

крупные - 10-12 минут;

небольшие - 4-5 минут.

Чтобы убедиться в готовности, разрежьте один пельмень: тесто внутри должно быть полностью сварено.

