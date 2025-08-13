Известный инсайдер Detective Seeds заявляет, что одним из неназванных проектов Naughty Dog может оказаться The Last of Us Part 3.
У себя на странице в X инсайдер написал, что верит в выход игры в середине жизненного цикла Playstation 6, то есть примерно в 2030 году. Сама же третья часть может рассказывать о Томми, брате Джоэла, говорит Detective Seeds.
Недавно создатель The Last of Us Нил Дракманн рассказал, что работает над ещё одной игрой, помимо Intergalactic: The Heretic Prophet. Правда, в этом проекте он выступает продюсером, тогда как в прошлых частях The Last of Us он был геймдиректором.
Кроме того, шоураннер сериала "Последние из нас" Крейг Мейзин заявил, что у Дракманна есть концепты для The Last of Us 3, и он их даже видел. Однако, как говорит режиссёр, не факт, что они когда-либо воплотятся в жизнь.
Ранее мы рассказывали, что сериал The Last of Us больше не будет прежним. Нил Дракманн покидает шоу, чтобы сосредоточиться на играх Naughty Dog.
Также недавно в The Last of Us 2 появился новый режим игры с прохождением в хронологическом порядке. Такой способ прохождение должен показать историю Элли и Эбби с другой стороны.