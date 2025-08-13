По мнению Detective Seeds, третья часть выйдет не раньше середины поколения Playstation 6.

Известный инсайдер Detective Seeds заявляет, что одним из неназванных проектов Naughty Dog может оказаться The Last of Us Part 3.

У себя на странице в X инсайдер написал, что верит в выход игры в середине жизненного цикла Playstation 6, то есть примерно в 2030 году. Сама же третья часть может рассказывать о Томми, брате Джоэла, говорит Detective Seeds.

Недавно создатель The Last of Us Нил Дракманн рассказал, что работает над ещё одной игрой, помимо Intergalactic: The Heretic Prophet. Правда, в этом проекте он выступает продюсером, тогда как в прошлых частях The Last of Us он был геймдиректором.

Кроме того, шоураннер сериала "Последние из нас" Крейг Мейзин заявил, что у Дракманна есть концепты для The Last of Us 3, и он их даже видел. Однако, как говорит режиссёр, не факт, что они когда-либо воплотятся в жизнь.

Ранее мы рассказывали, что сериал The Last of Us больше не будет прежним. Нил Дракманн покидает шоу, чтобы сосредоточиться на играх Naughty Dog.

Также недавно в The Last of Us 2 появился новый режим игры с прохождением в хронологическом порядке. Такой способ прохождение должен показать историю Элли и Эбби с другой стороны.

