Креативный директор, продюсер и сопрезидент компании Naughty Dog Нил Дракманн заявил, что принял трудное решение о прекращении своего творческого участия из проекта The Last of Us на HBO.

"Работа над вторым сезоном завершена, и до начала активной работы над третьим — самое подходящее время полностью сосредоточиться на будущем Naughty Dog, включая написание и режиссуру нашей следующей игры Intergalactic: The Heretic Prophet, а также выполнение моих обязанностей в роли руководителя студии и креативного директора", - говорится в его заявлении, опубликованном в официальном Instagram-аккаунте студии Naughty Dog.

Совместная работа над сериалом, по его словам, стала вершиной его карьеры. Для Дракманна была огромной честью работать вместе с Крэйгом Мейзином в качестве исполнительного продюсера, режиссёра и сценариста в двух последних сезонах.

"Я глубоко благодарен талантливому актёрскому составу и съёмочной группе за их внимательное отношение и преданность в адаптации первой части и продолжающейся работе над второй частью", - подчеркнул он.

Также стало известно, что Хэлли Гросс, соавтор сценария "The Last of Us Part II" и исполнительный продюсер HBO-сериала, также покидает проект.

Роль Дракманна в создании сериала и его будущее

Дракманн был ключевой фигурой в создании оригинальных игр The Last of Us, разработанных Naughty Dog. Позже он стал соавтором телевизионной адаптации вместе с Крэйгом Мейзином — создателем признанного мини-сериала HBO "Чернобыль".

Первый сезон The Last of Us вышел в 2023 году и получил почти единодушное одобрение критиков. Второй сезон стартовал в 2025 году. В апреле HBO продлил сериал на третий сезон.

Дракманн продолжит числиться исполнительным продюсером шоу.

"Я не мог бы желать более щедрого и талантливого партнёра. Как давний поклонник Naughty Dog и творчества Нила в игровой индустрии, я с нетерпением жду его новую игру. Пока он сосредоточится на этом, я продолжу работу с нашей выдающейся командой, чтобы создать шоу, которого ожидает наша аудитория", - отметил Крэйг Мейзин.

Intergalactic: The Heretic Prophet была анонсирована в декабре. Главную роль в игре исполнит Тати Габриэль, а музыку напишут Трент Резнор и Аттикус Росс. Дата релиза пока не объявлена.

