Такой способ прохождение должен показать историю Элли и Эбби с другой стороны.

Спустя пять лет после релиза The Last of Us Part II получила обновление, позволяющее пройти сюжет игры в хронологическом порядке. Апдейт доступен бесплатно для всех владельцев The Last of Us Part II: Remastered.

Как объяснили в Naughty Dog, Chronological Experience - это эксперимент. Разработчики просто задумались, как бы выглядела история, если рассказать её по порядку.

Теперь игроки смогут проследить, как эпизоды из жизни Элли и Эбби плавно перетекают друг в друга, а их маршруты по Сиэтлу пересекаются. Хронология также расставляет акценты: сцена с подарком в виде гитары теперь сразу логично переходит в то, как Элли учится играть.

Видео дня

Это уже не первое нововведение для ремастера: ранее в нём появилась roguelike-режим No Return, а в 2025 году Sony выпустила Complete-издание с обеими частями и портом на ПК.

Кроме режима, патч включает исправление багов и технические улучшения. А ещё - бонус для фанатов Uncharted. За полное прохождение Chronological Experience откроются скины Джоэла и Томми в образах Нейтана и Сэма Дрейков. Правда, использовать их можно только в режиме No Return.

Ранее мы рассказывали, что в новой игре от создателей The Last of Us диалоги будет писать нейросеть. Возможно, в игре появятся диалоги, которые будут подстраиваться под поведение игрока.

Кроме того, недавно Нил Дракманн прошёл Clair Obscur: Expedition 33 и остался в полном восторге. Геймдизайнер также рассказал, какую концовку выбрал.

