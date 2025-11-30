Чтобы начать 2026 год с позитивной ноты, проведите простой ритуал.

Новый год 2026 - праздник обновления и начала. Многие люди стараются привести дом в порядок к 1 января, чтобы встретить следующий год в комфортной атмосфере. У эзотериков тоже есть несколько советов на новогодний период. Победительница 5-го сезона "Битвы экстрасенсов", ведьма Жанна Шулакова рассказала УНИАН, что нужно обязательно сделать до Нового года, какие вещи стоит выбросить и какими ритуалами привлечь благополучие.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Когда лучше убираться дома перед Новым годом

Помимо обычного Нового года, который празднуется 31 декабря, у нас есть магический Новый год - это Йоль (древний праздник германских народов, его начинают отмечать в день зимнего солнцестояния, а в 2025-м солнцестояние будет 21 декабря). И убирать нужно до этого праздника. Уже с 20 числа идет энергетика обновления. То есть до 20 декабря включительно жилье должно быть убрано и украшено, должна стоять елка или йольское полено.

Если вас интересует, когда следует убираться перед Новым годом, обратите внимание на лунный календарь. Обновлять технику, начинать ремонт, менять, например, шторы или что-либо еще всегда желательно в период убывающей Луны. Перед Новым годом стоит по максимуму избавиться от ненужных вещей в ближайшее новолуние перед праздником. В декабре Луна будет убывать с 6 по 19 декабря, а новолуние будет 20 числа. И к этой дате у вас должна быть решена основная часть бытовых вопросов.

В магии 31 декабря нет праздника, однако много людей отмечают Новый год, и мы эмоционально и энергетически "подвязываемся" к этому дню. Идет колоссальный выброс энергии. Можно привести аналогию с тем, что мы приходим на службу в церковь, и там стоят люди и, как генераторы, вырабатывают энергию, и мы оказываемся возле церкви в большом энергетическом шарике. То же самое срабатывает и на обычные праздники, например, на Новый год и 8 марта, на день вашего города. То есть в эти праздники люди вырабатывают один спектр энергии.

Многие люди интересуются, можно ли убирать в квартире 31 декабря. Если в этот день начать решать бытовые проблемы, то тот дополнительный заряд энергии на весь год, который можно получить, будет потрачен в никуда. Уборку лучше отложить, потому что таким образом мы не туда направим энергию и не сможем ею пользоваться.

То есть, если вы спокойно и положительно будете воспринимать энергию, организм ее будет перерабатывать, то вы начнете ее копить. Будут выравниваться энергоканалы, вы оздоровитесь - эмоционально и ментально.

А если начать убирать, "впахиваться" по полной, то вы вытянете энергию из себя и отправите на бытовые нужды. Мало того, что вы не подпитаетесь энергетикой 31 декабря, а еще и свою энергию потратите на бытовые мелочи и к полуночи будете "выжатым лимончиком". Если вы будете убирать в любой другой день, то не столкнетесь с таким истощением.

Что нужно выбросить из дома к Новому году

Лучше всего избавиться от битой посуды, сломанных игрушек, поломанной мебели или другого хлама. Вот какие вещи нужно выбросить перед Новым годом. Когда ненужное копится, собирается разрушенная энергетика. Нецелостный предмет - это разломанная энергия, и из-за него начинается энергетический хаос.

Что нужно успеть сделать 31 декабря помимо уборки

Самое главное до 20 декабря решить основные бытовые вопросы - убраться, поменять то, что требует замены, постирать одежду. Также нужно украсить дом и эмоционально подготовиться к празднику - активно накапливать положительную энергетику.

Елка несет светлую энергии, поэтому, если в доме нет живого праздничного дерева, нужно поставить хотя бы одну еловую веточку (или любого хвойного дерева). Также можно разложить шишки.

Наши бабушки вешали на елку мандарины, конфеты, орехи. Интересно, что в Йоль, который не имеет особого отношения к славянам, в том числе и к украинцам, к сосновому полену несут хлеб, фрукты и сладости. Украшая елку вкусностями, наши предки на подсознательном энергетическом уровне, как и германские народы, проводили подвязывание энергетики. Украшения и подношения символизируют сытость, сладость, блага.

Правил насчет того, как и в какое время суток лучше всего убираться в квартире на Новый год, нет. Однако есть несколько ритуалов, которые можно провести в новогоднюю ночь. Один из них - на счастье. Нужно в ночь на 1 января рассыпать под подушкой монеты и лепестки роз. А потом, когда будете ложиться спать, скажите: "Пусть все зло останется в старом году, а этот год я буду встречать в радости, любви, цветах, богатстве!".

Второй ритуал на удачу в работе. В новогоднюю ночь загадайте желание, которое связано с вашей сферой деятельности, мысленно произнесите его трижды, и после каждого повторения негромко говорите: "Исполнится".

