В центре истории будет противостояние межгалактических корпораций и сопротивления.

На недавней церемонии награждения TGA 2022 FromSoftware анонсировала свою новую игру — Armored Core VI Fire of Rubicon. В первом трейлере было мало деталей, но благодаря издательству Bandai Namco, которое продвигает проект, появились первые подробности. Компания опубликовала информационный лист с описанием основных аспектов грядущего экшена.

Сюжет перенесет пользователей на планету Рубикон 3. Она была разрушена почти пятьдесят лет назад странным веществом, которое охватило всю территорию и даже близлежащие звезды. Считалось, что загадочная субстанция откроет новую эру для человечества. Однако ее появление привело к гибели миллионов жителей и изоляции космической системы.

Спустя десятилетия снова началась борьба за это вещество. Межгалактические корпорации и силы сопротивления жаждут использовать его в своих целях. Игроки попадут на Рубикон 3 в качестве вольных наемников, которые могут сражаться за обе стороны. Но далее при прохождении понадобится выбрать, чьи интересы продолжать отстаивать.

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В информационном листе также было беглое упоминание боевой системы. Пользователи смогут драться как в близи, так и на дистанции. Вероятнее всего, в Armored Core VI Fire of Rubicon появится стрелковое оружие, что логично, учитывая роботизированный мир игры.

Разработкой экшена руководит Масару Ямамура, ведущий дизайнер Sekiro: Shadows Die Twice. Президент FromSoftware и руководитель всех прошлых проектов студии Хидетака Миядзаки был директором Armored Core VI лишь на начальной стадии.

Armored Core: подробности серии

Это франшиза экшенов с элементами шутера от третьего лица. Первая часть вышла в далеком 1997 году эксклюзивно на PlayStation. В центре сюжета — сражение двух гигантских корпораций за господство в постапокалиптическом мире.

Последняя номерная часть вышла в 2012 году на PS3 и Xbox 360. Затем в 2013-м появилось ответвление Armored Core: Verdict Day. Однако следующие девять лет серия находилась в заморозке.

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