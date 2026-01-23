Это извечная дилемма - как пожарить рыбу, чтобы не было запаха в квартире.

Независимо от того, жарите ли вы рыбу от случая к случаю или регулярно готовите морепродукты дома, всем известно, насколько сложно избежать ощущения, будто квартира превратилась в оживленный рыбный рынок.

Новое видео в TikTok от кулинарного блогера раскрывает секрет, как убрать неприятный запах с рыбы и избежать его распространения на весь дом. Согласно лайфхаку, избавиться от нежелательного эффекта можно при кипячении корицы во время жарки.

Как готовить рыбу, чтобы не воняло – трендовый способ из соцсетей

Автора лайфхака цитирует редактор популярного журнала "The Kitchn" Сара Белинг, которая собственноручно попробовала это решение. С первого взгляда, вопрос, как приготовить рыбу так, чтобы она не пахла рыбой, кажется парадоксальным. Но, оказывается, у этой проблемы есть очень простое решение.

Подготовить специи

Блогер рекомендует использовать корицу и ванильный экстракт. Но один из комментаторов посоветовал также добавить лимон или лимонный сок, поэтому и вы можете включить эти компоненты в набор для надежности.

Смешать ингредиенты

Наполните небольшую кастрюлю водой примерно наполовину. Важно не переливать ее, иначе смесь может выкипеть. Добавьте щедрое количество молотой корицы (или палочки корицы, если они у вас есть), одну столовую ложку ванильного экстракта и сок одного лимона. Доведите смесь до интенсивного кипения.

Сара дополняет из своего опыта: "Я бы рекомендовала не наполнять кастрюлю слишком сильно – это заметно упрощает задачу".

Начать готовку

Разогрейте сковороду, используя масло с высокой температурой дымления – например, рапсовое или подсолнечное. Когда сковорода хорошо прогреется, выложите рыбу. Во время жарки не забывайте помешивать коричную смесь, чтобы она не выкипала. Аромат корицы в значительной степени перекрывает запах рыбы как в процессе приготовления, так и после его завершения.

Как пожарить рыбу без запаха и брызг – полезные дополнения к лайфхаку

Кипячение корицы во время жарки рыбы действительно эффективно – особенно в том, что касается устранения остаточного запаха на кухне после готовки. Однако у этого способа есть несколько нюансов.

Во время приготовления вы все-же ощущаете запах масла и рыбы, который в сочетании с корицей может показаться резким и непривычным. Кроме того, необходимость одновременно следить за сковородой и постоянно помешивать кипящую смесь требует повышенного внимания.

"Мне было непросто контролировать оба процесса, не допуская ни подгорания рыбы, ни выкипания жидкости", – говорит Сара.

Альтернативный вариант – вскипятить коричную смесь уже после приготовления рыбы, чтобы сделать процесс более удобным. Также, по возможности, стоит включить вытяжку и/или открыть окна, обеспечив хорошую циркуляцию воздуха.

Если того, как убрать запах рыбы при готовке, вам недостаточно, и вы также хотите избежать брызг жира, то следует сперва просушить рыбу, потом посыпать ее панировкой и обмакнуть в воду перед жаркой – это создаст защитную пленку, и раскаленное масло перестанет стрелять.

При помощи этого незамысловатого приема, даже спустя несколько дней, ваша кухня будет приятно пахнуть корицей, а не морепродуктами.

