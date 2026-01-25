Большинство женщин могут выезжать из страны, но для некоторых наложен запрет на выезд.

В 2026 году большинство представительниц женского пола могут свободно покидать нашу страну даже во время военного положения. На данный момент неизвестно, когда закроют границы для женщин в Украине, если такое решение вообще когда-либо будет принято.

Однако некоторым украинкам уже сейчас запрещено пересекать границу. Чтобы не получить отказ от пограничников, стоит заранее ознакомиться с этим списком.

Можно ли женщинам-медикам выезжать за границу

Общеизвестно, что представительницы медицинских специальностей автоматически становятся на воинский учет и считаются военнообязанными. Однако мобилизация женщин из сферы медицины не проводится, как и любых других. Запрета на выезд для врачей тоже нет.

Поэтому покидать страну могут все женщины-медики - выезд за границу им может быть ограничен только если они принадлежат к одной из категорий в следующем пункте.

Можно ли выехать из Украины женщинам других профессий

Некоторым украинкам выезд за территорию страны все же запрещен. Об этом говорится в Правилах пересечения государственной границы Украины.

Госслужащие и полицейские

В пункте 2.14 вышеупомянутых Правил говорится, что выезжать не могут женщины из числа министров, их заместителей, высокопоставленных госслужащих, правоохранителей, судей, прокуроров и многих других профессий. Запрет не касается тех, кто работает бесплатно на добровольной основе, а также женщин-депутатов местных советов, за исключением тех, которые являются должностными лицами местного самоуправления.

Государственные служащие могут выехать за границу только в служебную командировку, отпуск, для лечения или на похороны близких. Для этого им нужно предоставить пограничникам документы, которые подтверждают причину и длительность отъезда.

Военнослужащие

Принудительной мобилизации женщин сейчас нет, но украинки могут подписать контракт с ВСУ. В таком случае они становятся военнослужащими. Всем военным не зависимо от пола запрещается покидать страну без разрешения командования, говорится в пункте 2.15 вышеупомянутых Правил. Пограничники могут узнать, что женщина является солдатом, из электронного реестра "Оберіг".

Просроченный паспорт

Если срок действия украинского паспорта для выезда за границу истек, женщине могут отказать в выезде, пока она не обновит документ.

Долги

Налоговый кодекс Украины указывает, что из страны могут не выпускать лиц, которые входят в реестр должников с непогашенной задолженностью. В таких случаях суд может вынести решение о временном запрете на выезд.

Государственная тайна

В статье 29 Закона Украины "О государственной тайне" говорится, что не будут выпускать за границу женщин из Украины, которые имеют доступ к государственной тайне. Запрет накладывается на срок не более 5 лет после прекращения такой деятельности.

Правонарушения

Суд может ограничить право на выезд как мужчин, так и женщин, которые находятся под надзором полиции, подозреваются в уголовном преступлении, уклоняются от выполнения обязанностей, скрываются от закона и т.п.

