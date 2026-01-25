Этот лайфхак с уксусом изменит ваш быт в лучшую сторону.

Неприятный запах в квартире часто вынуждает жильцов тратить много времени и денег на борьбу с его источником. На самом деле эффективное домашнее средство против неприятных ароматов все это время стояло в вашем кухонном шкафу. Это обычный столовый уксус - чудо-вещество, которое заменяет половину дорогих магазинных продуктов.

Поставить миски с уксусом - это великолепный лайфхак для всех, кто не знает, как убрать запах кошачьей мочи в квартире, сигаретный дым или другие неприятные ароматы. С этим советом ваш быт станет намного проще, а в доме всегда будет хорошо пахнуть.

Как убрать плохой запах в квартире

Как сообщает издание Express, эксперты по уборке считают уксус отличным средством против плохих стойких ароматов. Он не просто маскирует вонь, как большинство освежителей воздуха, а именно расщепляет молекулы нежелательного запаха.

Видео дня

Миски и другие емкости с уксусом можно оставлять в местах, где чаще всего неприятно пахнет. К примеру, эту хитрость можно применить на кухне, чтобы нейтрализовать аромат после готовки. Емкость, наполненную уксусом толщиной приблизительно 1,5 см, ставят на кухонную поверхность на несколько часов или на ночь. Если очистить воздух нужно в холодильнике, то миску размещают на свободной полке.

Также уксусом можно не только освежить помещение, но и протереть поверхности. Так можно еще быстрее и эффективнее убрать нежелательный аромат, а заодно избавиться от жирных пятен.

К примеру, есть такой метод, как убрать запах сигарет в квартире: в накуренном месте нужно провести влажную уборку с уксусом, а также оставить жидкость в миске на ночь. Кислота расщепит молекулы табачных смол.

Такой же метод применяют желающие узнать, как убрать запах старости в квартире. Сначала в помещении протирают поверхности и столы, а мягкую мебель и шторы можно дополнительно обрызгать из пульверизатора. После процедуры не забудьте проветрить комнату.

Эксперты по уборке также подчеркивают, что уксусную кислоту можно заменить на пищевую соду, которая имеет такие же свойства. И предупреждают, что уксус нельзя использовать на натуральном камне, паркете и резиновых деталях техники, поскольку он может повредить такие материалы.

Вас также могут заинтересовать новости: