Переход на летнее время в Украине обычно проходит в конце марта.

Практика переводить время дважды в год была придумана для экономии электроэнергии и сейчас существует примерно в 50 государствах. Многие страны уже отказались от этого обычая, и Украина должна была войти в этот перечень. Ожидалось, что 2024 год станет последним, когда переводят время.

Мы разобрались, когда переводят часы в Украине 2026 года, и будет ли в дальнейшем продолжаться такая практика.

Будут ли переводить время в Украине 2026

В 2024 году перевод часов должны были отменить - за соответствующий закон проголосовала Верховная Рада. Таким образом практику хотели упразднить, поскольку реальной пользы для экономии электричества она не имеет, зато вредит здоровью граждан.

Однако документ официально так и не вступил в силу, поскольку его до сих пор не подписал президент. С тех пор часы переводили уже трижды. Если подпись Владимира Зеленского на законопроекте так и не появится к концу марта, переход на летнее время 2026 все же состоится.

Когда переводят время в Украине на летнее

Сейчас Украина живет по зимнему времени, которое считается естественным для нашей страны. Мы находимся в часовом поясе GMT+2. Летнее время означает, что часы переведут на систему GMT+3, то есть к нынешнему времени добавится один лишний час.

Дата, когда переводят часы, всегда выпадает на последнее воскресенье марта. В 2026 году это будет ночь с 28 на 29 марта. В 3:00 ночи 29 числа стрелки нужно перевести на час вперед, то есть после 2:59 сразу наступит 4:00. Это значит, что мы будем спать на час меньше. Однако и темнеть на улице будет позже.

Обратите внимание, что на механических часах и старых устройствах, не подключенных к интернету, время в Украине нужно перевести вручную. Современные смартфоны и компьютеры делают это автоматически, поэтому их владельцам ничего делать не нужно.

