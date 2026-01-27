Этот календарь подскажет, какие дни февраля будут лучшими для посева рассады.

Февраль - довольно занятой месяц для фермеров. Хоть на улице еще стоит морозная погода, но весна уже наступает зиме на пятки. Поэтому дачникам стоит задуматься о том, что они будут выращивать в этом году, и заранее вырастить рассаду.

Чтобы посаженые семена гарантированно прижились и дали хороший урожай, перед посадкой стоит свериться с фазой Луны. Посевной календарь на февраль 2026 года назовет дни, которые считаются особенно урожайными благодаря благоприятному лунному влиянию.

Самый точный посевной календарь на февраль

Насколько дата подходит для посева растений фермеры определяют по фазе Луны. Считается, что когда земной спутник растет, то лучше всего сеять овощи с надземными плодами, а также цветы и корнеплоды. Период же убывающей фазы подходит для посева луковичных культур и корнеплодов. Полнолуние и новолуние считаются неподходящими для посевов, поскольку их энергетика угнетает рост зелени. Следуя этим рекомендациям, вы быстро заметите, что ваши растения стали гораздо крепче и здоровее.

Чтобы сформировать посевной календарь, взглянем на фазы земного спутника в феврале:

Луна растет 1, 18-28 числа;

полнолуние будет 2 февраля;

месяц убывает с 3 по 16 февраля;

17 числа будет новолуние.

Таким образом, лучшие посадочные дни в феврале 2026 года - это 6, 9, 13-14, 18-19, 22-23, 26 число.

Не рекомендуется сажать никакие растения 1-3, 10-12, 15-17, 24-25, 28 февраля.

Что сажать в феврале в открытый грунт и на рассаду

В конце зимы световой день начинает увеличиваться, а морозы спадают. Поэтому уже можно начинать сажать в отапливаемую теплицу редис, шпинат, рукколу, укроп, петрушку и другую быстрорастущую неприхотливую зелень.

В саду во второй половине месяца можно посадить розы, плодовые деревья, ягодные кустарники. Если почва достаточно нагрелась и серьезные морозы отступили, такие растения могут прижиться.

Основная работа фермеров в конце зимы - выращивание растений рассадным методом. Такие семена сначала сеют в контейнеры и держат в доме, а к концу весны пересаживают в открытый грунт. Список того, что сажать в феврале на рассаду, включает такие культуры:

перец;

баклажан;

томаты;

сельдерей;

клубника;

капуста;

лобелия;

дельфиниум;

примулы.

После посева не забывайте регулярно поливать рассаду и подсвечивать фитолампой, так как побегам может не хватать освещения для роста.

