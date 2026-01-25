В феврале православные отмечают один из двенадцати главных церковных праздников - Сретение Господне. Среди других важных церковных дат этого месяца - первая Вселенская родительская суббота (Мясопустная), Сырная неделя (Масленица) и начало Великого поста, который продлится до Пасхи. Кого из святых почитают в церковном календаре в феврале, и какие это даты по новому и старому стилю - рассказываем ниже.
Новый церковный православный календарь на февраль 2026
С января 2023 года Православная церковь Украины перешла на новый календарь - согласно ему праздники с фиксированной датой отмечают на 13 дней раньше, чем по старому (юлианскому) календарю.
Вот каким будет новый православный календарь в феврале:
- 1.02 - предпразднство Сретения Господня, Неделя о мытаре и фарисее, мч.Трифона.
- 2.02 - Сретение Господне, начало сплошной недели (2-8 февраля).
- 3.02 - прав.Симеона Богоприимца и Анны пророчицы, свт. Игнатия Мариупольского, митр. Готфейского и Кефайского, обретение мощей свт. Рафаила (Заборовского), митр. Киевского, Галицкого и всея Руси.
- 4.02 - прп. Исидора Пелусиотского.
- 5.02 - свт. Феодосия, архиепископа Черниговского, Елецко-Черниговской иконы Богородицы и "Взыскание погибших".
- 6.02 - прп. Вукола, еп. Смирнского.
- 7.02 - прп. Парфения, еп. Лампсакийского.
- 8.02 - Неделя о блудном сыне, вмч. Феодора Стратилата.
- 9.02 - прп. Панкратия, затворника Киево-Печерского, обретение мощей свт. Иннокентия, еп. Иркутского.
- 10.02 - прп. Прохора, чудотворца Киево-Печерского.
- 11.02 - блгв. кн. Всеволода Мстиславича, во святом Крещении Гавриила.
- 12.02 - свт. Алексея, митр.Киевского и всей Руси, свт. Мелетия, архиеп. Харьковского, Иверской иконы Богородицы.
- 13.02 - блгв. кн. Константина Острожского.
- 14.02 - равноап. Кирилла, учителя словенского, прп. Исаакия, затворника Киево-Печерского,12-ти греков, строителей соборной Успенской церкви Киево-Печерской лавры, Мясопустная родительская суббота, Вселенская.
- 15.02 - Неделя мясопустная, о Страшном суде, прп. Пафнутия, затворника Киево-Печерского.
- 16.02 - мчч. Памфила пресвитера, Валента, Павла, Порфирия, Селевкия, Феодула, Иулиана и других, начало Сырной недели (Масленица), сплошная (с 16 по 22 февраля).
- 17.02 - вмч. Феодора Тирона, прп. Феодора, молчальника Киево-Печерского.
- 18.02 - свт. Льва, папы Римского.
- 19.02 – апп. от 70-ти Филимона и Архиппа и мц. равноап. Апфии.
- 20.02 – блгв. кн. Киевского Ярослава Мудрого, прп. Агафона Киево-Печерского.
- 21.02 - Козельщанской иконы Богородицы.
- 22.02 - мчч. Маврикия и 70-ти воинов.
- 23.02 - начало Великого поста, сщмч. Поликарпа, еп. Смирнского.
- 24.02 - первое и второе обретение главы святого Иоанна Предтечи, прп. Еразма Киево-Печерского.
- 25.02 - свт. Тарасия, архиеп. Константинопольского.
- 26.02 - свт. Порфирия, архиеп. Газского.
- 27.02 - прп. Тита, пресвитера Киево-Печерского, прп. Тита Киево-Печерского, бывшего воина.
- 28.02 - свт. Арсения, митр. Ростовского, прп. Касияна, затворника Киево-Печерского.
Великий пост 2026, который начинается в этом месяце, продлится до праздника Пасхи и закончится 11 апреля (включительно).
Православный календарь по старому стилю на февраль 2026
Часть православных в Украине продолжает отмечать праздники по прежнему (юлианскому) календарю, сохраняя традиции старого стиля.
Согласно ему, календарь на февраль выглядит так:
- 1.02 - Неделя о мытаре и фарисее, прп. Макария Великого, Египетского, прп. Макария, постника Киево-Печерского, прп. Макария Печерского, диакона.
- 2.02 - прп. Евфимия Великого, прп. Евфимия схимника и Лаврентия затворника Киево-Печерских, мчч. Инны, Пинны и Риммы, начало сплошной недели (2-8 февраля).
- 3.02 - прп. Максима испов., мчч. Евгения, Кандида, Валериана и Акилы.
- 4.02 - ап. от 70-ти Тимофея, прп. Анастасия Персянина, прп. Анастасия Печерского, диакона.
- 5.02 - свщмч. Климента, еп. Анкирского.
- 6.02 - прп. Ксении.
- 7.02 - свт. Григория Богослова, архиеп. Константинопольского.
- 8.02 - Неделя о блудном сыне, прпп. Ксенофонта Константинопольского и Марии.
- 9.02 - перенесение мощей святителя Иоанна Златоустого.
- 10.02 - прп. Ефрема Сирина, прп. Ефрема Новоторжского, прп. Ефрема Печерского.
- 11.02 - перенесение мощей свщмч. Игнатия Богоносца, свт. Лаврентия, затворника Печерского.
- 12.02 - Собор вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого (Трех святых).
- 13.02 - свт. Никиты, затворника Киево-Печерского, мчч. Кира и Иоанна и с ними мц. Афанасии и дочерей ее.
- 14.02 - предпразднство Сретения Господня, мч.Трифона, Мясопустная родительская суббота, Вселенская.
- 15.02 - Сретение Господне, Неделя мясопустная, о Страшном суде.
- 16.02 - прав.Симеона Богоприимца и Анны пророчицы, свт. Игнатия Мариупольского, митр. Готфейского и Кефайского, обретение мощей свт. Рафаила (Заборовского), митр. Киевского, Галицкого и всея Руси, начало Сырной недели (Масленица), сплошная (с 16 по 22 февраля).
- 17.02 - прп. Исидора Пелусиотского.
- 18.02 - свт. Феодосия, архиепископа Черниговского, Елецко-Черниговской иконы Богородицы и "Взыскание погибших".
- 19.02 - прп. Вукола, еп. Смирнского.
- 20.02 - прп. Парфения, еп. Лампсакийского.
- 21.02 - вмч. Феодора Стратилата.
- 22.02 - прп.Панкратия, затворника Киево-Печерского, обретение мощей свт. Иннокентия, еп. Иркутского.
- 23.02 - начало Великого поста, прп. Прохора, чудотворца Киево-Печерского.
- 24.02 - блгвн. кн. Всеволода Мстиславича, во святом Крещении Гавриила.
- 25.02 - свт. Алексея, митр.Киевского и всей Руси, свт. Мелетия, архиеп. Харьковского, Иверской иконы Богородицы.
- 26.02 - блгв. кн. Константина Острожского.
- 27.02 - равноап. Кирилла, учителя словенского, прп. Исаакия, затворника Киево-Печерского,12-ти греков, строителей соборной Успенской церкви Киево-Печерской лавры.
- 28.02 - прп. Пафнутия, затворника Киево-Печерского.
В старом церковном календаре отличия касаются исключительно неподвижных праздников, например, Сретение Господне, как и ранее, отмечается 15 февраля. Но такие даты как, родительские субботы и начало Великого поста, которые зависят от Пасхи, отмечают в те же дни, что и в новом календаре.
Отметим, что выбор между новым и старым календарем остается за каждой церковью и монастырем - каждая община решает сама, какой стиль вести.