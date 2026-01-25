Все православные праздники последнего месяца зимы.

В феврале православные отмечают один из двенадцати главных церковных праздников - Сретение Господне. Среди других важных церковных дат этого месяца - первая Вселенская родительская суббота (Мясопустная), Сырная неделя (Масленица) и начало Великого поста, который продлится до Пасхи. Кого из святых почитают в церковном календаре в феврале, и какие это даты по новому и старому стилю - рассказываем ниже.

Новый церковный православный календарь на февраль 2026

С января 2023 года Православная церковь Украины перешла на новый календарь - согласно ему праздники с фиксированной датой отмечают на 13 дней раньше, чем по старому (юлианскому) календарю.

Вот каким будет новый православный календарь в феврале:

1.02 - предпразднство Сретения Господня, Неделя о мытаре и фарисее, мч.Трифона.

2.02 - Сретение Господне , начало сплошной недели (2-8 февраля).

- , начало сплошной недели (2-8 февраля). 3.02 - прав.Симеона Богоприимца и Анны пророчицы, свт. Игнатия Мариупольского, митр. Готфейского и Кефайского, обретение мощей свт. Рафаила (Заборовского), митр. Киевского, Галицкого и всея Руси.

4.02 - прп. Исидора Пелусиотского.

5.02 - свт. Феодосия, архиепископа Черниговского, Елецко-Черниговской иконы Богородицы и "Взыскание погибших".

6.02 - прп. Вукола, еп. Смирнского.

7.02 - прп. Парфения, еп. Лампсакийского.

8.02 - Неделя о блудном сыне, вмч. Феодора Стратилата.

9.02 - прп. Панкратия, затворника Киево-Печерского, обретение мощей свт. Иннокентия, еп. Иркутского.

10.02 - прп. Прохора, чудотворца Киево-Печерского.

11.02 - блгв. кн. Всеволода Мстиславича, во святом Крещении Гавриила.

12.02 - свт. Алексея, митр.Киевского и всей Руси, свт. Мелетия, архиеп. Харьковского, Иверской иконы Богородицы.

13.02 - блгв. кн. Константина Острожского.

14.02 - равноап. Кирилла, учителя словенского, прп. Исаакия, затворника Киево-Печерского,12-ти греков, строителей соборной Успенской церкви Киево-Печерской лавры, Мясопустная родительская суббота, Вселенская .

- равноап. Кирилла, учителя словенского, прп. Исаакия, затворника Киево-Печерского,12-ти греков, строителей соборной Успенской церкви Киево-Печерской лавры, . 15.02 - Неделя мясопустная, о Страшном суде, прп. Пафнутия, затворника Киево-Печерского.

16.02 - мчч. Памфила пресвитера, Валента, Павла, Порфирия, Селевкия, Феодула, Иулиана и других, начало Сырной недели (Масленица), сплошная (с 16 по 22 февраля).

17.02 - вмч. Феодора Тирона, прп. Феодора, молчальника Киево-Печерского.

18.02 - свт. Льва, папы Римского.

19.02 – апп. от 70-ти Филимона и Архиппа и мц. равноап. Апфии.

20.02 – блгв. кн. Киевского Ярослава Мудрого, прп. Агафона Киево-Печерского.

21.02 - Козельщанской иконы Богородицы.

22.02 - мчч. Маврикия и 70-ти воинов.

23.02 - начало Великого поста , сщмч. Поликарпа, еп. Смирнского.

- , сщмч. Поликарпа, еп. Смирнского. 24.02 - первое и второе обретение главы святого Иоанна Предтечи, прп. Еразма Киево-Печерского.

25.02 - свт. Тарасия, архиеп. Константинопольского.

26.02 - свт. Порфирия, архиеп. Газского.

27.02 - прп. Тита, пресвитера Киево-Печерского, прп. Тита Киево-Печерского, бывшего воина.

28.02 - свт. Арсения, митр. Ростовского, прп. Касияна, затворника Киево-Печерского.

Великий пост 2026, который начинается в этом месяце, продлится до праздника Пасхи и закончится 11 апреля (включительно).

Православный календарь по старому стилю на февраль 2026

Часть православных в Украине продолжает отмечать праздники по прежнему (юлианскому) календарю, сохраняя традиции старого стиля.

Согласно ему, календарь на февраль выглядит так:

1.02 - Неделя о мытаре и фарисее, прп. Макария Великого, Египетского, прп. Макария, постника Киево-Печерского, прп. Макария Печерского, диакона.

2.02 - прп. Евфимия Великого, прп. Евфимия схимника и Лаврентия затворника Киево-Печерских, мчч. Инны, Пинны и Риммы, начало сплошной недели (2-8 февраля).

3.02 - прп. Максима испов., мчч. Евгения, Кандида, Валериана и Акилы.

4.02 - ап. от 70-ти Тимофея, прп. Анастасия Персянина, прп. Анастасия Печерского, диакона.

5.02 - свщмч. Климента, еп. Анкирского.

6.02 - прп. Ксении.

7.02 - свт. Григория Богослова, архиеп. Константинопольского.

8.02 - Неделя о блудном сыне, прпп. Ксенофонта Константинопольского и Марии.

9.02 - перенесение мощей святителя Иоанна Златоустого.

10.02 - прп. Ефрема Сирина, прп. Ефрема Новоторжского, прп. Ефрема Печерского.

11.02 - перенесение мощей свщмч. Игнатия Богоносца, свт. Лаврентия, затворника Печерского.

12.02 - Собор вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого (Трех святых).

13.02 - свт. Никиты, затворника Киево-Печерского, мчч. Кира и Иоанна и с ними мц. Афанасии и дочерей ее.

14.02 - предпразднство Сретения Господня, мч.Трифона, Мясопустная родительская суббота, Вселенская.

- предпразднство Сретения Господня, мч.Трифона, 15.02 - Сретение Господне , Неделя мясопустная, о Страшном суде.

- , Неделя мясопустная, о Страшном суде. 16.02 - прав.Симеона Богоприимца и Анны пророчицы, свт. Игнатия Мариупольского, митр. Готфейского и Кефайского, обретение мощей свт. Рафаила (Заборовского), митр. Киевского, Галицкого и всея Руси, начало Сырной недели (Масленица), сплошная (с 16 по 22 февраля).

17.02 - прп. Исидора Пелусиотского.

18.02 - свт. Феодосия, архиепископа Черниговского, Елецко-Черниговской иконы Богородицы и "Взыскание погибших".

19.02 - прп. Вукола, еп. Смирнского.

20.02 - прп. Парфения, еп. Лампсакийского.

21.02 - вмч. Феодора Стратилата.

22.02 - прп.Панкратия, затворника Киево-Печерского, обретение мощей свт. Иннокентия, еп. Иркутского.

23.02 - начало Великого поста , прп. Прохора, чудотворца Киево-Печерского.

- , прп. Прохора, чудотворца Киево-Печерского. 24.02 - блгвн. кн. Всеволода Мстиславича, во святом Крещении Гавриила.

25.02 - свт. Алексея, митр.Киевского и всей Руси, свт. Мелетия, архиеп. Харьковского, Иверской иконы Богородицы.

26.02 - блгв. кн. Константина Острожского.

27.02 - равноап. Кирилла, учителя словенского, прп. Исаакия, затворника Киево-Печерского,12-ти греков, строителей соборной Успенской церкви Киево-Печерской лавры.

28.02 - прп. Пафнутия, затворника Киево-Печерского.

В старом церковном календаре отличия касаются исключительно неподвижных праздников, например, Сретение Господне, как и ранее, отмечается 15 февраля. Но такие даты как, родительские субботы и начало Великого поста, которые зависят от Пасхи, отмечают в те же дни, что и в новом календаре.

Отметим, что выбор между новым и старым календарем остается за каждой церковью и монастырем - каждая община решает сама, какой стиль вести.

