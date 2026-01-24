Разбираемся, какой вид яиц самый полезный, и влияет ли на это цвет скорлупы.

На прилавках магазинов и рынков можно встретить как белые, так и коричневые яйца. При этом многие покупатели по привычке выбирают именно коричневые - то ли они полезнее, то ли просто внушают больше доверия. Но так ли это на самом деле? Есть ли между ними разница во вкусе и питательной ценности и нужно ли их готовить по-другому? Давайте разбираться, яйца какого цвета - самые полезные и играет ли цвет вообще здесь роль.

Ранее мы рассказывали, как лучше хранить куриные яйца - где им найти место в холодильнике.

Какая разница между белыми и коричневыми яйцами

Эксперты утверждают, что разница между белыми и коричневыми яйцами - исключительно в цвете, пишет британский таблоид Daily Express. Как отмечает Ричард Мью (Richard Mew) из британской компании Bird Brothers, разница между белыми и коричневыми яйцами проста: белые яйца - от белых кур, а коричневые - от коричневых. При этом ни вкус, ни способы приготовления от цвета скорлупы не зависят.

Видео дня

Эту же мысль подтверждает Генри О’Коннор (Henry O'Connor), основатель британского бренда Better Eggs, который занимается производством высококачественных яиц: "Белые яйца в основном несут куры с более светлым оперением и ушными мочками, а коричневые яйца обычно от куриц с более темным оперением и красными ушными мочками. Вот и все. Разница чисто косметическая - и она не имеет никакого влияния на то, что находится внутри яйца".

Интересной деталью поделилась региональный менеджер по оценке в RSPCA Assured Шарлотта Томас (Charlotte Thomas): определить будущий цвет яиц, действительно можно по ушным мочкам курицы. "Это звучит странно, но это правда - цвет ушных мочек курицы часто соответствует цвету ее яиц. Так, темные ушные мочки обычно означают коричневые яйца, а птицы с более светлыми мочками несут белые яйца", - говорит эксперт.

Что касается пользы, диетологи подчеркивают: белые и коричневые яйца одинаково питательны.

Сертифицированный специалист по спортивной диетологии в Flex Therapist CEUs Дестини Муди (Destini Moody), которая в течение последних восьми лет предоставляла консультации по питанию спортсменам, включая San Francisco Giants и NBA, говорит: "Белые и коричневые яйца по сути одинаковы. Вы получаете высококачественный белок, сильный аминокислотный профиль и питательные вещества, такие как холин, витамин B12, йод и селен. Как белые, так и коричневые яйца могут содержать омега-3 или больше витамина D".

Возможные различия в составе яиц связаны не с цветом скорлупы, а с рационом, условиями содержания кур и свежестью яиц. Как отмечает Пол Мейсон (Paul Mason) из сервиса здорового питания Prep Kitchen, убеждение о том, что коричневые яйца полезнее, - всего лишь миф, передающийся из поколения в поколение:

Распространенное мнение заключается в том, что коричневые яйца полезнее, а белые яйца каким-то образом "обработанные". Я часто слышу это, и зачастую за этим следует фраза "так всегда говорила моя бабушка". Это просто неправда. С точки зрения питательности, они одинаковы, если куры выращены и кормлены в одинаковых условиях. На самом деле разница заключается в рационе куриц, их благополучии и свежести яиц, а не в цвете скорлупы.

Почему коричневые яйца дороже белых - есть ли разница во вкусе

Эксперты подчеркивают: вкус яиц не зависит от цвета скорлупы. По словам профессионального повара и разработчика рецептов Кэти Вайн (Katie Vine), любые вкусовые отличия связаны с рационом кур, свежестью яиц и способом приготовления, но не с тем, белая скорлупа у них или коричневая. Поэтому готовить такие яйца по-разному не требуется.

"С точки зрения приготовления пищи, нет никакой разницы. Они ведут себя одинаково, независимо от того, готовите ли вы яичницу, яйца-пашот или запекаете. Более свежие яйца дают лучший результат, но цвет не меняет ничего в сковороде", - говорит Пол Мейсон.

Эту позицию подтверждают и результаты слепых дегустаций. Как отмечает консультант по пищевым технологиям Эдмунд Маккормик, участники тестов не способны отличить белые яйца от коричневых по вкусу - решающими факторами остаются свежесть и питание птицы.

Цвет желтка, в отличие от скорлупы, действительно может различаться - это зависит от рациона кур и условий содержания. Чем больше солнечного света, зелени и насекомых получает птица, тем насыщеннее оттенок желтка - от ярко-жёлтого до оранжевого. Это особенно характерно для кур свободного выгула.

Но почему же тогда коричневые яйца дороже белых? Коричневые яйца чаще стоят дороже не потому, что они вкуснее или полезнее, а потому что куры, которые их несут, обходятся производителям дороже. Такие птицы, как правило, крупнее, едят больше корма и несутся менее эффективно.

В то же время, куры, которые несут белые яйца, по словам Ричарда Мью, более спокойны, эффективнее используют корм и дольше несутся, что снижает нагрузку на ресурсы. Именно поэтому белые яйца обходятся дешевле и нередко считаются более экологичным выбором.

Вас также могут заинтересовать новости: