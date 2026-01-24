На прилавках магазинов и рынков можно встретить как белые, так и коричневые яйца. При этом многие покупатели по привычке выбирают именно коричневые - то ли они полезнее, то ли просто внушают больше доверия. Но так ли это на самом деле? Есть ли между ними разница во вкусе и питательной ценности и нужно ли их готовить по-другому? Давайте разбираться, яйца какого цвета - самые полезные и играет ли цвет вообще здесь роль.
Ранее мы рассказывали, как лучше хранить куриные яйца - где им найти место в холодильнике.
Какая разница между белыми и коричневыми яйцами
Эксперты утверждают, что разница между белыми и коричневыми яйцами - исключительно в цвете, пишет британский таблоид Daily Express. Как отмечает Ричард Мью (Richard Mew) из британской компании Bird Brothers, разница между белыми и коричневыми яйцами проста: белые яйца - от белых кур, а коричневые - от коричневых. При этом ни вкус, ни способы приготовления от цвета скорлупы не зависят.
Эту же мысль подтверждает Генри О’Коннор (Henry O'Connor), основатель британского бренда Better Eggs, который занимается производством высококачественных яиц: "Белые яйца в основном несут куры с более светлым оперением и ушными мочками, а коричневые яйца обычно от куриц с более темным оперением и красными ушными мочками. Вот и все. Разница чисто косметическая - и она не имеет никакого влияния на то, что находится внутри яйца".
Интересной деталью поделилась региональный менеджер по оценке в RSPCA Assured Шарлотта Томас (Charlotte Thomas): определить будущий цвет яиц, действительно можно по ушным мочкам курицы. "Это звучит странно, но это правда - цвет ушных мочек курицы часто соответствует цвету ее яиц. Так, темные ушные мочки обычно означают коричневые яйца, а птицы с более светлыми мочками несут белые яйца", - говорит эксперт.
Что касается пользы, диетологи подчеркивают: белые и коричневые яйца одинаково питательны.
Сертифицированный специалист по спортивной диетологии в Flex Therapist CEUs Дестини Муди (Destini Moody), которая в течение последних восьми лет предоставляла консультации по питанию спортсменам, включая San Francisco Giants и NBA, говорит: "Белые и коричневые яйца по сути одинаковы. Вы получаете высококачественный белок, сильный аминокислотный профиль и питательные вещества, такие как холин, витамин B12, йод и селен. Как белые, так и коричневые яйца могут содержать омега-3 или больше витамина D".
Возможные различия в составе яиц связаны не с цветом скорлупы, а с рационом, условиями содержания кур и свежестью яиц. Как отмечает Пол Мейсон (Paul Mason) из сервиса здорового питания Prep Kitchen, убеждение о том, что коричневые яйца полезнее, - всего лишь миф, передающийся из поколения в поколение:
Распространенное мнение заключается в том, что коричневые яйца полезнее, а белые яйца каким-то образом "обработанные". Я часто слышу это, и зачастую за этим следует фраза "так всегда говорила моя бабушка". Это просто неправда. С точки зрения питательности, они одинаковы, если куры выращены и кормлены в одинаковых условиях. На самом деле разница заключается в рационе куриц, их благополучии и свежести яиц, а не в цвете скорлупы.
Почему коричневые яйца дороже белых - есть ли разница во вкусе
Эксперты подчеркивают: вкус яиц не зависит от цвета скорлупы. По словам профессионального повара и разработчика рецептов Кэти Вайн (Katie Vine), любые вкусовые отличия связаны с рационом кур, свежестью яиц и способом приготовления, но не с тем, белая скорлупа у них или коричневая. Поэтому готовить такие яйца по-разному не требуется.
"С точки зрения приготовления пищи, нет никакой разницы. Они ведут себя одинаково, независимо от того, готовите ли вы яичницу, яйца-пашот или запекаете. Более свежие яйца дают лучший результат, но цвет не меняет ничего в сковороде", - говорит Пол Мейсон.
Эту позицию подтверждают и результаты слепых дегустаций. Как отмечает консультант по пищевым технологиям Эдмунд Маккормик, участники тестов не способны отличить белые яйца от коричневых по вкусу - решающими факторами остаются свежесть и питание птицы.
Цвет желтка, в отличие от скорлупы, действительно может различаться - это зависит от рациона кур и условий содержания. Чем больше солнечного света, зелени и насекомых получает птица, тем насыщеннее оттенок желтка - от ярко-жёлтого до оранжевого. Это особенно характерно для кур свободного выгула.
Но почему же тогда коричневые яйца дороже белых? Коричневые яйца чаще стоят дороже не потому, что они вкуснее или полезнее, а потому что куры, которые их несут, обходятся производителям дороже. Такие птицы, как правило, крупнее, едят больше корма и несутся менее эффективно.
В то же время, куры, которые несут белые яйца, по словам Ричарда Мью, более спокойны, эффективнее используют корм и дольше несутся, что снижает нагрузку на ресурсы. Именно поэтому белые яйца обходятся дешевле и нередко считаются более экологичным выбором.