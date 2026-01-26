Рассказываем, что убирает запах в холодильнике и помогает быстро вернуть ему свежесть и чистоту.

Холодильник - незаменимый помощник на кухне, ведь именно он отвечает за свежесть продуктов каждый день. Но, чтобы еда хранилась дольше, внутри должно быть чисто и без посторонних запахов. Из-за редкой уборки, пролитых жидкостей или частых отключений электричества там со временем может появиться затхлость и неприятные "ароматы". Несколько простых советов помогут понять, как убрать неприятный запах в холодильнике, а также что положить внутрь, чтобы сохранить свежесть и чистоту.

Как убрать запах в холодильнике - с чего начать

Чтобы убрать "ароматы", нужно сначала определить их источник. Бактерии, плесень, пролитые или просроченные продукты, протекающие контейнеры - это все может быть причиной, пишет сайт Whirlpool.

Вот что стоит сделать в первую очередь.

Выбросьте испорченные продукты

Все, что просрочено или подпорчено, нужно выбросить. Оставшиеся продукты разместите в холодильнике и в морозильной камере так, чтобы они были на виду, и вы не забывали о сроках хранения и могли поддерживать порядок.

Помойте холодильник

Отключите прибор, достаньте все продукты, съемные ящики и полки и помойте холодильник внутри теплой водой с моющим средством. Ящики и полки помойте отдельно, тщательно высушив их затем.

Особое внимание уделите прокладкам дверей: вымойте их мягкой губкой с мыльной водой и насухо вытрите. Не забудьте и про поддон - его также нужно помыть и высушить.

Проветрите холодильник

Для дополнительной свежести эксперты советуют помыть холодильник внутри раствором с пищевой содой, а затем оставить его проветриваться с открытой дверцей примерно на сутки. После этого можно снова включать.

Поменяйте воздушный фильтр

В некоторых современных холодильниках есть воздушный фильтр, который устраняет запахи в 15 раз эффективнее пищевой соды. Если у вас именно такой прибор, то фильтру нужна своевременная замена.

Чем убрать неприятный запах в холодильнике - проверенные домашние средства

Кроме обычной чистки и мытья, хорошо работают и простые домашние методы, доступные каждому.

Что положить в холодильник от посторонних запахов:

обычную соду - можно поставить прямо в коробке, она впитает остаточные ароматы;

активированный уголь - 3-5 таблеток в открытой посуде нужно разместить на полке (можно и в морозилке), от очень сильного запаха используйте несколько емкостей;

мятные конфеты - смочите их водой, положите на тарелку и поставьте на центральной полке, мята нейтрализует плохие запахи;

газету и ваниль - скатайте бумажные шарики из газетных страниц, капните на каждый немного ванильного экстракта (или ванильной эссенции, как вариант, можно использовать и обычный ванилин) и разложите шарики на полках холодильника и морозилки - бумага и углерод в чернилах помогут поглотить неприятные ароматы;

лимон - после уборки протрите полки полотенцем, смоченным в лимонном соке, для большего эффекта можно оставить дольки лимона в миске на несколько часов или неделю;

кофейную гущу - она очень хорошо нейтрализует запахи, поэтому не выбрасывайте, а поставьте в холодильник;

уксус - удаляет стойкие "ароматы", для этого его соединяют с водой из расчета 1:1 и протирают прибор внутри;

овес - поместите овсяные зерна в открытую посуду, и они будут работать как натуральный дезодорант.

Чтобы ваш холодильник всегда оставался свежим, попробуйте хранить продукты в контейнерах или под крышками, сразу вытирайте пролившиеся жидкости и вовремя выбрасывайте испорченные продукты. Обращайте внимание и на температуру внутри прибора - это поможет избежать преждевременной порчи еды.

