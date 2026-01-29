На новолуние произойдет первое в этом году солнечное затмение.

Февраль 2026 обещает быть эмоционально насыщенным: планеты в Рыбах, солнечное затмение и ретроградный Меркурий обострят интуицию и чувства. Лунный календарь поможет определить дни для активности и моменты, когда стоит сделать паузу - чтобы восстановить силы и принять важные решения.

Фазы Луны и транзит других планет в феврале 2026

Лунный месяц состоит из четырех этапов, и каждый из них по-своему задает ритм жизни - в одни периоды легче действовать и начинать новое, в другие лучше замедлиться и подвести итоги. Учитывая фазы Луны, а также транзит других планет, можно выбрать более удачное время для дел и важных шагов.

Вот как будет выглядеть небосвод в феврале:

1 февраля - полнолуние во Льве

Это удачное время для завершения творческих проектов - самое время закрыть все незавершенные дела. Также лунное событие может принести вам признание, поэтому не стоит уходить в тень, пишет The Almanac.

2-16 февраля - Луна идет на убыль, Уран директный, Меркурий и Венера в Рыбах, Сатурн в Овне

3-го числа Уран становится снова директным - то есть, возвращается на свою обычную траекторию. Можно браться за все, что вы ранее откладывали.

6 февраля Меркурий переходит в знак Рыб, и эмоции начинают сильнее влиять на мышление - может быть сложно оставаться объективным. Зато это время идеально подходит для творчества и интуитивных решений.

9 февраля - третья четверть Луны.

10-го числа Венера входит в знак Рыб - это один из самых теплых и романтичных периодов. Венера проявляет себя особенно ярко, усиливая чувство сострадания, нежности и безусловной любви. Это благоприятное время для помолвок, свадеб и важных решений в отношениях.

13 февраля Сатурн возвращается в знак Овна - период подходит для создания новых основ, выстраивания четких правил и уверенного отстаивания своей позиции, меньше перекладывайте вину на других и больше полагайтесь на себя.

17 февраля - новолуние и солнечное затмение

Новолуние и солнечное затмение в Водолее откроют новую страницу в сфере общения. Старые связи уходят на второй план, освобождая место для новых знакомств. Постарайтесь быть открытыми - человек, появившийся сейчас в вашей жизни, со временем может стать близким другом.

18-28 февраля - растущая Луна, Солнце в Рыбах, Меркурий в ретрограде

Солнце в Рыбах 18-го числа усиливает эмоции и интуицию - прислушивайтесь к внутреннему голосу. Творчество и духовные практики помогут сохранить равновесие и мягко пройти через эмоциональные перепады.

24 февраля - первая четверть Луны.

26-го числа Меркурий переходит в ретроградное движение. В этот период чаще возникают недоразумения, сложности в поездках и сбои в работе техники. Спокойствие, запасной план и регулярное сохранение данных помогут избежать лишнего стресса.

Благоприятные и неблагоприятные дни февраля 2026 по лунному календарю

Новолуние и полнолуние считаются временем напряженного взаимодействия Солнца и Луны, поэтому их относят к неблагоприятным. Более удачными считаются дни, когда между Солнцем и Луной формируется гармоничное положение - такие периоды традиционно связывают с большей стабильностью, ясностью мыслей и внутренним балансом:

самые удачные дни месяца - 3, 4, 8 числа;

благоприятные дни в целом - 9, 11, 12, 15, 17, 18, 22, 23, 24;

неблагоприятные даты - 1 февраля.

Если говорить об удачных днях в определенных сферах, то лунный календарь февраля выглядит так:

начинания - 19, 20, 21, 22, 24,25, 26, 27, 28;

финансы - 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28;

работа - 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28;

отношения - 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28;

лечение зубов - 3, 14, 15, 22, 23, 24;

поездки - 10, 11, 12, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28.

Важно учитывать: один и тот же день может быть непростым для работы, но одновременно благоприятным для отдыха, творчества или заботы о здоровье, и наоборот.

