Полнолуние в феврале наступит в знаке Льва.

В последний месяц зимы небо подарит нам по-настоящему завораживающее зрелище - Снежную Луну. Это явление обещает сочетание трудностей и благоприятных моментов, а сам спутник Земли предстанет во всей своей красе в созвездии Льва. Подробнее о том, что такое Снежная Луна и как она повлияет на наше физическое и эмоциональное состояние, рассказываем в материале.

Напомним, ранее мы публиковали лунный календарь на январь 2026 с удачными и опасными днями месяца.

Почему февральское полнолуние называется Снежная Луна

Второе полнолуние года носит название Снежная Луна - коренные народы Северной Америки так прозвали ее, так как февраль издавна считался временем самых сильных снегопадов. Из-за тяжелых погодных условий и трудностей с охотой некоторые племена называли февральское полнолуние также Голодной Луной. В других культурах февральская Луна получала собственные имена, отражающие сезонные изменения и образ жизни людей:

Видео дня

у китайцев - Расцветающая Луна;

у кельтов - Ледяная Луна;

у хайда (Аляска) - Гусиная Луна.

В странах Южного полушария, где сезоны противоположны северным, февральское полнолуние называют Зерновой, Ячменной, Красной или Собачьей Луной.

Интересной особенностью февраля является то, что в этом месяце полнолуние бывает не всегда. Лунный цикл длится около 29,5 дня, поэтому, если в какой-то момент полная Луна приходится на конец января, то в феврале она может и вовсе не появиться. Такое событие иногда называют "Черной Луной", а происходит подобное явление примерно раз в 19 лет: в последний раз оно было в 2018 году, в следующий раз это повторится в 2037 году.

Когда наступит второе полнолуние года - точное время и особенности

Как рассказала в комментарии УНИАН астролог Ольга Ходарева, февральская Луна станет полной 1 февраля в 22:18 по киевскому времени.

Полнолуние произойдет в знаке Льва, а одна из его особенностей - напряженный аспект с Марсом.

Знак Льва связан с творчеством, самовыражением и стремлением жить ярко, поэтому полнолуние высветит темы самооценки и внутреннего достоинства. Для многих станет актуальным желание выйти из тени. "Люди могут решиться заявить о себе в какой-то новой роли, запустить проект или сделать шаг, который откладывали, и он будет напрямую связан с проявлением личности", - поясняет Ольга Ходарева.

Также Лев отвечает за сферу любви и искренних чувств, а полнолуние как астрологическое событие всегда освещает какую-то кульминацию. Поэтому можно ожидать, что у многих в это время возможны переломные моменты в отношениях - принятие важных решений, откровенные разговоры. Кроме этого, знак Льва отражает детскую часть нашей психики, поэтому в период полнолуния могут активизироваться темы отношений с детьми и их воспитания, материнства, отцовства, а также усилиться потребность в радости, легкости, исцелении нашего внутреннего ребенка.

В целом это полнолуние может принести:

кульминацию в личных отношениях;

важное решение, связанное с самореализациией, например, выход в публичность;

изменение имиджа, самопрезентации;

значимые эмоциональные разговоры с близкими;

важные события в жизни детей.

Возвращаясь к напряженному аспекту с Марсом, следует учесть, что темы любви, самовыражения и личных достижений могут проявляться через ссоры или желание отстоять свободу, попытки установить контроль через конфликты.

Что можно и что нельзя делать в полнолуние в феврале 2026

По словам астролога, энергии полнолуния "работают" не только в день события, но и за три дня до него, а также течение трех дней после. В этот период благоприятно:

заявлять о себе, показывать результаты своей работы;

посещать творческие мероприятия или другие, где можно и на других посмотреть, и себя показать;

делать фотосессии, обновлять имидж, заниматься ребрендингом.

В поездки можно отправляться, но нужно учитывать, что могут быть проблемы с транспортом и с техникой.

Это полнолуние неблагоприятно для участия в коллективных мероприятиях. Также нужно с осторожностью использовать любое электронное устройство.

Полнолуние во Льве не очень удачно для принятия окончательных решений, связанных с дружбой. "Это астрологическое явление может вызывать сильное нервное напряжение - под влиянием эмоций не стоит соглашаться на сомнительные предложения, потому что все может плохо закончиться", - предупреждает эксперт.

Чего ожидать от Снежной Луны 2026 - астропрогноз от Ольги Ходаревой

Февральское полнолуние по-разному отзовется для представителей знаков Зодиака.

Благоприятным это время будет для Львов, Овнов, Стрельцов, Близнецов и Весов. Представители этих знаков получат возможность завершить какие-то важные проекты, отношения, жизненные ситуации с положительными для себя результатами.

Более напряженным период будет в жизни Водолеев, Скорпионов и Тельцов. У них может быть сильное нервное напряжение, возможны резкие новости, которые могут изменить планы, а также есть угроза ухудшения физического самочувствия.

Вас также могут заинтересовать новости: