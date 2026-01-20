Рассказываем, что сделать, чтобы в квартире стало теплее на 25% без обогревателя и постоянной работы радиаторов.

Нет ничего лучше зимой, чем уютно устроиться в теплом, комфортном доме. Но что делать, если в квартире низкая температура? И как найти баланс между расходами на отопление и комфортом? Специалисты раскрыли простой приём, который поможет удерживать температуру в помещении на уровне 18-20°C и сделает дом на 10°C теплее без постоянной работы радиаторов.

Как сделать так, чтобы в комнате стало тепло

Эксперты по отоплению из All the Home раскрыли простой секрет, как оставаться в тепле, но при этом не переплачивать за отопление, пишет британский таблоид Express. Они советуют просто держать шторы открытыми: "Один из простых способов улучшить теплоизоляцию - это регулировать шторы в зависимости от положения солнца. Открывайте днем шторы, чтобы солнечный свет согревал ваш дом".

По словам специалистов, естественный солнечный свет может повысить температуру в помещении на целых 10 градусов, что довольно-таки существенно и значительно снижает потребность в отоплении. Открывая шторы в течение дня, вы позволяете солнечным лучам нагревать различные поверхности в вашем доме, включая стены, полы и мебель. Это повышает температуру в помещении, создавая парниковый эффект, который удерживает дополнительное тепло внутри, помогая вам чувствовать себя комфортно с наступлением вечера.

Для начала эксперты советуют опробовать этот метод в комнатах с окнами, выходящими на юг или запад - сюда в течение дня попадает больше всего прямых солнечных лучей:

откройте шторы, когда солнце находится в зените, а затем закройте их в начале вечера, когда наступает темнота;

разместите белый или светлый ковер в комнате, которую вы хотите обогреть - более светлые цвета более эффективно отражают тепло;

если у вас есть мебель, например, кресло, стоящее возле окна, переместите его, чтобы оно не блокировало попадание солнечного света;

убедитесь, что ваши окна также тщательно вымыты - даже тонкий слой грязи может уменьшить количество естественного света, попадающего в комнату.

Всего несколько минут, потраченных на открытие и закрытие штор, помогут сохранить тепло в вашем доме. "Эта простая процедура открывания и закрывания штор может сократить потери тепла почти на 25%, уменьшая зависимость от системы отопления", - утверждают эксперты.

