Появился неприятный запах в туалете: как избавиться от него без аэрозолей

Неприятный запах в уборной - это не просто дискомфорт, а, скорее всего, признак неполадок.

Обычно запах мочи или канализации возникает из-за засоров, пересохшего сифона или бактерий в унитазе и вокруг него. Чтобы этого не произошло, нужно понять причину и найти самый подходящий способ, как поддерживать свежий запах в туалете.

Как убрать запах в туалете, если проблема в стояке или трубах

В первую очередь нужно понять, как устранить запах канализации в туалете. Если сифон сухой, запахи будут проникать в помещение, поэтому в изгибе трубы под унитазом всегда должна быть вода.

Вдобавок нужно проверить вентиляцию. Если дело в ней, то можно сказать, вам повезло. Когда возникают проблемы непосредственно с канализацией, работать с ней трудно и неприятно, тогда как устранить запах в туалете при плохом поступлении воздуха - проще простого. В этом должна помочь очистка вентиляционных каналов

Снимите решетку вентиляции в санузле, удалите пыль и грязь пылесосом или щеткой, промойте решетку и видимые части в мыльном растворе или уксусе, затем просушите и поставьте обратно.

Как убрать запах мочи в туалете, если проблема в смыве

Если ваш смыв работает слишком слабо, на стенках унитаза может скапливаться неприятный запах от испражнений. В таком случае необходимо время от времени чистить унитазное дно.

Простые средства, такие как сода, уксус или лимонная кислота, хорошо убирают следы мочи и соотвественный запах. Если же вы не уверены в "народных" методах, но не знаете, чем убрать запах мочи в туалете, то в каждом супермаркете продаются специальные подвесные блоки. Они клеятся к ободку унитаза и работают автоматически при каждом смывании.

Ароматизаторы и освежители - как сделать, чтобы в туалете всегда вкусно пахло

Чтобы в вашей уборной всегда было свежо, можно использовать ароматизаторы и освежители, которые маскируют запахи и создают приятный аромат.

Вот некоторые виды ароматизаторов:

натуральные ароматизаторы - цветы, травы или шишки;

палочки и свечи с маслами или цветочной водой;

стружка с эфирными маслами;

цедра цитрусовых;

нарезанное мыло;

зерна кофе;

аэрозоли и спреи.

Все эти варианты помогают поддерживать свежесть, но при этом важно понимать, что они маскируют запах, но не решают проблему, если она в канализации или вентиляции.

Чтобы не только маскировать, но и предотвращать запах, используйте специальные средства для унитаза:

гели и таблетки для бачка - при каждом смыве очищают поверхности и уменьшают образование налёта;

ферментные препараты - разлагают органические остатки и препятствуют размножению бактерий;

домашние смеси - сода с уксусом или лимонной кислотой помогают против жёлтого налёта.

Наконец, если ни один из способов не помогает, следует помнить, что санузел - место постоянного контакта с водой, а значит, возможно, проблема в образовавшейся плесени.

В таком случае полная уборка помещения - лучший ответ на вопрос, как сохранять чистоту в туалете даже без ароматических масел и спреев.

