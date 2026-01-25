Что делать, чтобы мусорное ведро не воняло

Любая хозяйка знает, что как ты ни пытайся регулярно выбрасывать мусор, ведро все равно рано или поздно начинает вонять. Особенно это актуально для тех, у кого в семье много людей - ведро наполняется быстро и начинает неприятно пахнуть. Узнайте, как нейтрализовать запах мусорки простым и доступным способом.

Как избавиться от запаха в пластиковом ведре - лайфхак

Методом проб и ошибок было обнаружено, что лучше всего поглощает запахи такой абсорбент как сода - она есть в кухонном шкафчике практически каждой хозяйки, и выручает как во время приготовления выпечки, так и при генеральной уборке.

Все дело в том, что белый порошок отлично впитывает влагу и любые запахи, поэтому справится даже с самыми зловонными отходами - остатками рыбы, мяса, птицы или сигаретными окурками.

В таком лайфхаке особенно приятной стала простота использования соды - если вы раз попробуете, то поймете, что делать, чтобы мусорное ведро не воняло, толком ничего не нужно. Вам достаточно лишь насыпать щедрую горсть порошка прямо на дно пластиковой емкости, а затем постелить мусорный пакет. Если хотите удвоить эффект, можете также посыпать и сам пакет перед тем, как выбрасывать отходы. Сода будет впитывать неприятный запах и поможет избежать лишнего загрязнения пространства, а менять ее нужно каждый раз вместе с пакетом.

Как нейтрализовать запах мусорки по-другому

Кроме соды, есть и другие варианты, как избавиться от запаха в пластиковом ведре. Например, опытные хозяйки любят использовать уксус - его размешивают с водой в соотношении 1:1, наливают на дно ведра, оставляют на ночь, а утром моют и вытирают начисто, затем стелят пакет. Жидкость успевает "убить" все бактерии, и отходы в ведре потом пахнут не так сильно, как если бы вы ничего не сделали. Такую процедуру можно проводить каждый раз при замене пакета, а можно реже - в зависимости от того, что вы выбрасываете и как часто.

Еще один способ - натереть чистое ведро изнутри долькой лимона, а потом разместить пакет. Фруктовая кислота тоже хорошо уничтожает запахи и заменяет их приятным цитрусовым ароматом. Однако этот способ не очень удобен тем, что вам все равно придется каждый раз мыть ведро и протирать его лимоном, прежде чем постелить пакет. Если не хотите этим заниматься, то обратитесь к лайфхаку с содой - это будет намного быстрее и менее трудозатратно.

