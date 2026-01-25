Одно копеечное средство поможет справиться с неприятным ароматом отходов.

Любая хозяйка знает, что как ты ни пытайся регулярно выбрасывать мусор, ведро все равно рано или поздно начинает вонять. Особенно это актуально для тех, у кого в семье много людей - ведро наполняется быстро и начинает неприятно пахнуть. Узнайте, как нейтрализовать запах мусорки простым и доступным способом.

Как избавиться от запаха в пластиковом ведре - лайфхак

Методом проб и ошибок было обнаружено, что лучше всего поглощает запахи такой абсорбент как сода - она есть в кухонном шкафчике практически каждой хозяйки, и выручает как во время приготовления выпечки, так и при генеральной уборке.

Все дело в том, что белый порошок отлично впитывает влагу и любые запахи, поэтому справится даже с самыми зловонными отходами - остатками рыбы, мяса, птицы или сигаретными окурками.

В таком лайфхаке особенно приятной стала простота использования соды - если вы раз попробуете, то поймете, что делать, чтобы мусорное ведро не воняло, толком ничего не нужно. Вам достаточно лишь насыпать щедрую горсть порошка прямо на дно пластиковой емкости, а затем постелить мусорный пакет. Если хотите удвоить эффект, можете также посыпать и сам пакет перед тем, как выбрасывать отходы. Сода будет впитывать неприятный запах и поможет избежать лишнего загрязнения пространства, а менять ее нужно каждый раз вместе с пакетом.

Как нейтрализовать запах мусорки по-другому

Кроме соды, есть и другие варианты, как избавиться от запаха в пластиковом ведре. Например, опытные хозяйки любят использовать уксус - его размешивают с водой в соотношении 1:1, наливают на дно ведра, оставляют на ночь, а утром моют и вытирают начисто, затем стелят пакет. Жидкость успевает "убить" все бактерии, и отходы в ведре потом пахнут не так сильно, как если бы вы ничего не сделали. Такую процедуру можно проводить каждый раз при замене пакета, а можно реже - в зависимости от того, что вы выбрасываете и как часто.

Еще один способ - натереть чистое ведро изнутри долькой лимона, а потом разместить пакет. Фруктовая кислота тоже хорошо уничтожает запахи и заменяет их приятным цитрусовым ароматом. Однако этот способ не очень удобен тем, что вам все равно придется каждый раз мыть ведро и протирать его лимоном, прежде чем постелить пакет. Если не хотите этим заниматься, то обратитесь к лайфхаку с содой - это будет намного быстрее и менее трудозатратно.

