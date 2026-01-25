Нежный желейный десерт на вкус напоминает нечто среднее между пастилой и Птичьим молоком.

Из готового желе в домашних условиях получается очень вкусная пастила, которая к тому же элементарно готовится. Воздушный десерт получится абсолютно у каждого и не требует ни плиты, ни духовки. С его приготовлением справится даже ребенок.

Такая желейная пастила без сахара сейчас популярная в интернете. По вкусу она нежная и сливочная, похожая на знаменитый десерт Птичье молоко. Особенно вкусно ее подавать к чаю или кофе.

Десерт как Птичье молоко - рецепт за 10 минут

Детальным рецептом нежного лакомства поделилась в TikTok пользовательница под ником light__fruits. Украинка наглядно показала на видео, как готовится и выглядит этот десерт. По её словам, на приготовление уйдет всего около 10 минут или даже меньше.

Сладости готовятся всего из двух основных ингредиентов:

двух пачек желе (в видео используется клубничное);

упаковки творога весом 250 граммов.

Также потребуется взять воду в количестве, равном творогу, то есть в нашем случае около 250 миллилитров.

Воду нужно закипятить и залить ею желе. Перемешать ложкой. Затем поместить смесь в блендер или перебить погружным миксером около трех минут. В эту пышную массу вмешать творог и еще раз перебить на протяжении примерно пяти минут, чтобы не осталось никаких комочков.

В результате у вас должна получится однородная светлая жидкость. Сахар добавлять необязательно, поскольку в готовой смеси для желе он и так есть. Перелейте смесь в удобную силиконовую форму и поставьте в холодильник для застывания. Готовый желейный десерт должен легко нарезаться и держать форму. По вкусу он напоминает Птичье молоко с клубничным ароматом.

