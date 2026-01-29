Стало известно, чего украинцам ждать от конца зимы.

Январь выдался очень холодным и тяжелым для украинцев, поэтому многие люди с нетерпением ждут потепления. Как сообщают синоптики, погода в феврале 2026 года ожидается холодной в начале, но с возможным потеплением на протяжении месяца.

Мы разобрались, чего ждать украинцам от окончания зимы в крупнейших городах, сколько выпадает снега и порадует ли нас долгожданная оттепель. Прогноз на последний зимний месяц публикует сайт Wisemeteo. При этом стоит помнить, что предсказание на такой длительный период является неточным, поэтому это лишь приблизительные данные.

Погода Киев

Синоптики ожидают, что февраль 2026 года будет в столице холодным, хоть и теплее, чем в среднем. При этом будет много осадков - погода на месяц говорит, что более половины дней пройдут со снегом или дождем. Солнце будет редко показываться из облаков и в основном только в середине периода.

Погода Львов

Февраль удивит львовян переменчивостью, заморозки первой недели месяца быстро сменятся потеплением. Солнце иногда будет выходить из облачной завесы, но чисто ясных дней практически не будет. Осадки ожидаются в основном в первые две недели, но влажность воздуха в целом будет высокой.

Погода Днепр

Жителям Днепра погода на февраль 2026 предвещает сильные морозы в начале месяца, которые отступят лишь после 11 числа. С приближением весны воздух будет все больше прогреваться. Но из-за частых сильных ветров температура может казаться ниже, чем на самом деле.

Погода Харьков

В начале месяца погода в феврале отметится сильными заморозками, которые продлятся около 6 дней подряд. Далее в Харькове потеплеет, но незначительно, а по ночам по-прежнему будет холодно. Из-за частых колебаний "плюсовых" и "минусовых" температур высока вероятность образования гололеда.

Погода Одесса

В Одессе последний месяц весны, как и везде, начнется заморозками, но они продлятся недолго. После 11 числа воздух заметно прогреется, хотя в 16-22 числах еще будет небольшое похолодание. Также погода будет необычайно засушливой, с гораздо меньшим количеством осадков, чем в среднем.

