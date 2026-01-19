Начать заниматься комнатным садоводством несложно, если выбрать подходящие комнатные растения, за которыми легко ухаживать.

Представляем пять популярных вариантов, которые отлично подходят для тех, кто впервые заводит зеленых "питомцев" - или если вы по каким-либо причинам ищете неприхотливые комнатные растения, цветущие даже в самых тяжелых условиях.

Какие комнатные растения завести новичку - два варианта, с которыми сложно не справиться

Есть цветы и растения, которые хорошо растут даже при редком поливе и в тени. Они прекрасно подойдут тем, у кого мало времени или опыта в цветоводстве.

Пеперомия

Пеперомия представляет собой небольшой декоративный суккулент с плотными блестящими листьями и интересной текстурой. У нее сотни видов, и все они - комнатные растения, за которыми легко ухаживать любому, поскольку не требуют частого полива и хорошо переносит различные условия освещения.

Пеперомия может расти в ярком рассеянном свете, редко нуждается в поливе и не боится небольшого отсутствия ухода.

Замиокулькас или "растение ZZ"

Замиокулькас - классический выбор для тех, кто ищет неприхотливые комнатные цветы для ленивых. Его рекомендует журнал "Country Living", называя "самым легким растением для всех".

Хотя ни одно растение не сможет выжить в полной темноте, замиокулькас хорошо себя чувствует при слабом освещении. Ему будет достаточно даже регулярного света от настольной лампы. Хотя стоит избегать прямых солнечных лучей, поскольку они могут обжечь листья.

Замиокулькас в общем нетребователен, но нуждается в хорошем дренаже, поэтому убедитесь, что в горшке есть отверстия для стока лишней воды.

Толстые листья и клубневидные корневища (подземные стебли, которые иногда видны над почвой) удерживают влагу, поэтому растение редко нуждается в поливе - иногда достаточно одного раза каждые 4-6 недель.

Какие комнатные растения красивые и простые в уходе, но все же требуют ответственного подхода

Все же в большинстве случаев даже за неприхотливыми комнатными растениями нужен уход. Следующие растения подойдут людям, которые также ищут легкие в уходе цветы, но тем не менее готовы потратить немного больше времени и сил.

Хлорофитум

Не знаете, какое растение проще всего выращивать дома: хлорофитум должен быть одним из первых в вашем списке.

Он легко адаптируется к любой среде, очень скоро дает ростки, которые сразу же можно пересаживать, и чудесно смотрится, растя целым каскадом зеленых листьев.

Он цветет мелкими белыми цветками и распускает крупные листья, которые активно очищают воздух в комнате.

Спатифиллум или мирная лилия

Спатифиллум - пример совершенно выносливых и долговечных комнатных растений, которые могут украсить любой интерьер. Его белые цветки появляются при умеренном уходе и делают растение особенно декоративным.

Это тропический житель, так что он ценит влагу и тепло, не любит прямых солнечных лучей и сквозняков, так что лучше всего выращивать его где-нибудь в коридоре.

Филодендрон

Филодендрон - еще одно комнатное растение для новичков, которое красиво смотрится благодаря крупным темно зеленым листьям. Он известен своей способностью выживать в широком диапазоне условий освещения и при минимальном уходе.

Впрочем, имейте ввиду, что филодендрон, также как и некоторые другие растения из этого списка, вроде замиокулькаса - ядовит при попадании внутрь организма, особенно для животных.

