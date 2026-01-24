Специалисты советуют черенковать розы зимой и подробно рассказали, как это делать.

Черенкование розы - это метод размножения цветка, при котором мы срезаем часть стебля из старого куста и сажаем в землю. Из этого черенка вырастет новое растение, которое через пару лет зацветет. Таким методом можно воспроизвести любимый сорт абсолютно бесплатно. Но перед тем, как укоренить розу, следует изучить нюансы этого процесса.

Опытные дачники знают, в каком месяце лучше всего черенковать розы - это, конечно, конец января и февраль. Сейчас растения находятся в состоянии покоя, поэтому обрезка им почти не вредит. Детальнее о том, как правильно размножить кусты, рассказало издание The Spruce.

Когда следует срезать розы для размножения

Как объясняют садоводы, размножать черенками можно плетистые, почвопокровные и некоторые другие розы. Проводить этот процесс лучше всего зимой, если имеете дело с одревеснелыми черенками, то есть твердыми и прошлогодними, которые трудно укоренить в другие времена года.

То, в каком месяце можно черенковать розу, зависит от возраста кустов. Если это молодые растения с мягкими и гибкими побегами, размножать их рекомендуется примерно с мая по август. В случае старых, одревеснелых черенков срезать их рекомендуется в холодное время года: либо поздней осенью сразу после сбрасывания листьев, либо в конце зимы перед пробуждением почек. В теплых регионах период, как и когда можно размножить розы, растягивается на всю зиму, если нет сильных морозов.

Зима является подходящим временем из-за того, что взятые сейчас старые черенки будут иметь достаточно времени на укоренение и смогут сформировать крепкие корни.

Как вырастить розу из черенка зимой

Специалисты подробно объяснили, как размножать розы черенками. Старые одревеснелые ветки срезают острым секатором, обработанным спиртом. Выберите самые здоровые и визуально сильные побеги, причем обязательно непривитые. Сделайте прямой срез чуть ниже листовой почки и нарежьте черенки длиной 15-30 см. У каждого срежьте верхушку, на этот раз под углом. Нижние части побегов окуните в раствор для укоренения.

Подберите защищенный от ветра участок с рыхлой почвой (подойдет также неотапливаемая теплица). Внесите компост и выкопайте ямы глубиной 2/3 от длины черенка. На их дно положите гравий для дренажа. Закопайте побеги и оставьте так до следующей осени, поливая землю по мере высыхания.

На новом месте они приживутся примерно к лету-осени следующего года. После этого их можно выкопать и пересадить на постоянное место роста. Перед пересадкой в яму рекомендуется вмешать компост и костную муку. Поливать пересаженные черенки нужно примерно раз в 2 дня и мульчировать на зиму.

Через 1-3 года эти побеги должны впервые зацвести. На этом этапе их достаточно поливать 2 раза в неделю, удобрять во время цветения, а также обрезать осенью. Через 3 года черенки достигают зрелости. Уход за ними не отличается от такового за взрослыми растениями, то есть полив раз в неделю и подкормка раз в месяц.

