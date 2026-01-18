Множественное гражданство в Украине законно.

Законопроект о множественном гражданстве, принятый 18 июня 2026 года, официально вступил в силу. Согласно ему, украинцы теперь могут иметь не только украинское, но и гражданство других государств. Впрочем, это касается далеко не всех стран, а сам механизм имеет важные нюансы. Рассказываем, что такое множественное гражданство, какие паспорта разрешены и что меняется для украинцев и иностранцев.

Что такое множественное гражданство в Украине

Множественное гражданство в Украине - это новый правовой статус. Он разрешает украинцам иметь гражданство двух и более стран и при этом не терять украинское (как было до этого).

Ожидается, что это позволит легализовать статус украинцев за границей, даст возможность получить гражданство в упрощенном порядке, а также упростит процедуру получения украинского гражданства иностранцам. Правда, получить гражданство украинцы могут не всех стран - все эти нюансы прописаны в новом законе.

Что говорит новый закон о множественном гражданстве в Украине

Закон о множественном гражданстве Украина приняла 18 июня 2026 года (Закон Украины "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення реалізації права на набуття та збереження громадянства України"). Но в юридическую силу документ вступил только 16 января 2026 года. Согласно ему, в Украине вводится механизм признания множественного гражданства при условии, что оно не противоречит интересам национальной безопасности. В то же время вокруг нововведения продолжаются дискуссии, поскольку Конституция Украины закрепляет принцип единого гражданства - как, собственно, и дискуссии вокруг правильной трактовки этой статьи Конституции.

Что обещает новый закон на практике:

украинцы смогут иметь паспорт другого государства (или нескольких), но при этом не терять украинского гражданства;

наказаний за наличие или сокрытие иностранного паспорта не будет;

юридически Украина признает только свой паспорт.

На сегодня Кабмин утвердил перечень государств, гражданство которых могут получить украинцы, а граждане этих стран - украинское. Пока что в этом списке такие страны:

Польша;

Чехия;

Германия;

США;

Канада.

То есть, в Украине сейчас разрешено иметь гражданство этих пяти стран - главное, чтобы эти страны вам его выдали.

Перечень этот будут расширять. В то же время закон запрещает иметь российское, белорусское гражданство и других стран, признанных агрессорами или оккупантами, и не распространяется на граждан этих стран тоже.

Закон действует в обе стороны: граждане государств, утвержденных Кабмином, также могут получить украинское гражданство по упрощенной процедуре. Для этого им нужно будет подать декларацию о признании себя гражданином Украины, однако остальные требования остаются прежними (в частности, знание украинского языка и истории, Конституции, установленный срок проживания). Льготные условия предусмотрены для иностранцев, которые по контракту служат в Вооруженных силах Украины в период военного положения - им достаточно одного года службы, чтобы получить гражданство Украины. Также по упрощенной процедуре смогут оформить гражданство родственники военнослужащих, погибших или продолжающих защищать страну.

Налоги, пенсии и военная служба для граждан с несколькими паспортами будут регулироваться отдельными решениями правительства - их собираются внедрять поэтапно.

