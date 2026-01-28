Чтобы стрижка привлекла здоровье и богатство в вашу жизнь, стоит планировать ее по лунному календарю.

Многие люди планируют важные изменения в своей жизни без оглядки на лунное расписание, что является большой ошибкой. Земной спутник оказывает сильное влияние на все живые организмы. Это касается и человеческих волос. Чтобы новая прическа получилась не просто удачной, а сногсшибательной, намечать поход в салон красоты нужно с учетом фаз Луны.

Лунный календарь стрижек на февраль 2026 - незаменимый инструмент для парикмахеров и их клиентов. Он определяет дни, которые считаются наиболее удачными для смены стиля благодаря благоприятной энергетике Луны, а также предупреждает о неудачных датах.

Полный календарь стрижек на февраль 2026 - когда стричься и красить волосы

По фазе спутника можно определить, для каких именно процедур подходит определенный день. К примеру, в новолуния и полнолуния шевелюра становится уязвимой, поэтому кардинальных изменений лучше не делать. Энергия растущей Луны ускоряет рост волос и делает их непослушными, поэтому завивки не удаются. Под влиянием убывающего месяца локоны напротив хорошо завиваются и долго сохраняют форму.

Чтобы определить благоприятные дни для стрижки в феврале 2026, взглянем на лунный календарь. В конце зимы Луна пройдет такие фазы:

растущая - 1, 18-28 февраля;

полнолуние - 2 февраля;

убывающая - 3-16 февраля;

новолуние - 17 февраля.

Исходя из этого расписания лучшими днями, когда стричь волосы в феврале 2026, будут 1, 3-4, 8, 10, 13-14, 19, 24, 27 число. В эти дни Луна оказывает мягкое влияние на волосы, быстро заживляя повреждения и ускоряя рост шевелюры.

Однако не рекомендуется планировать процедуры на следующие дни - 2, 5, 11-12, 15-17, 21, 25, 28 февраля. Волосы будут ослабленными и уязвимыми в эти даты, поэтому любое воздействие на них закончится неудачей. При большой необходимости можно лишь подстригать кончики и окрашивать корни.

Лучшие дни для окрашивания, завивки, стрижки в феврале 2026

По Луне можно определить не только подходящие для обновления прически даты, но и такие дни, когда процедура поможет вам оздоровиться или разбогатеть.

К примеру, благоприятные дни для стрижки в феврале на привлечение богатства - это 3, 7-8, 10, 18-20, 27 число. В такие даты Луна посылает на Землю положительную финансовую энергетику, когда все изменения во внешности будут направлены на улучшение благосостояния.

Чтобы оздоровиться, стрижка волос в феврале 2026 проводится 1, 4, 8-10, 18, 24 числа. После процедуры вы заметите, что состояние шевелюры улучшилось, а волосинки перестали сечься и выпадать. Также в эти даты хорошо проводить укрепляющие процедуры и делать маски.

Удачная покраска волос в феврале 2026 пройдет 1, 8, 18-20, 23-24, 26-27 числа. Новый цвет будет насыщенный и однородным, а седина закрасится идеально.

Для завивки и укладки лучше всего подойдут дни 3-4, 6-10, 13-15, 19 февраля. Они в основном выпадают на убывающую Луну, которая делает локоны особенно послушными.

