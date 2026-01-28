Украинцы, у которых дома нет централизованного отопления и которые отапливают дом твердым топливом, могут получить государственную помощь. Дрова от государства предоставляются категориям, которые считаются особенно уязвимыми. В Пенсионном фонде УНИАН рассказали о перечне государственных программ и тех, кто может ими воспользоваться.
Кому дадут деньги на дрова в Украине и другие виды помощи
В Пенсионном фонде отметили, что для домохозяйств, которые для обогрева жилого помещения используют твердое топливо, в настоящее время предусмотрены следующие виды государственной поддержки:
- жилищная субсидия для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг;
- субсидия на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива;
- льгота на оплату жилищно-коммунальных услуг/приобретение твердого топлива и сжиженного газа в денежной форме
- дополнительная поддержка на приобретение твердого печного бытового топлива в отопительный сезон.
Денежная помощь на дрова 2026 года, а также на твердое топливо и сжиженный газ предоставляется после подачи заявления. Оформить льготу можно как лично, так и онлайн. Для этого необходимо обратиться в сервисные центры Пенсионного фонда Украины, ЦНАП или воспользоваться дистанционными сервисами - "Порталом Дія" или мобильным приложением ПФУ перед началом отопительного сезона. Сроки определяются ежегодно.
После обработки информации Пенсионный фонд передает сформированные списки областным военным администрациям, которые в дальнейшем направляют их международным организациям, финансирующим помощь на приобретение дров. После проверки данных выплата на твердое топливо осуществляется в начале отопительного сезона с учетом приоритетности.
Если происходят изменения, влияющие на право на льготу или ее размер - например, меняется состав семьи, категория льготника, перечень жилищно-коммунальных услуг, условия их предоставления, управляющий или исполнитель услуг, или создается ОСМД - получатель обязан в течение 30 календарных дней подать новое заявление. В случае представления ложных свидетельств субсидия на дрова может не выплачиваться.
Кто может получить дрова от государства в 2026 году
По информации Пенсионного фонда Украины, государственная помощь предоставляется уязвимым категориям украинцев. Дрова от государства дают таким гражданам:
- получателям субсидий или льгот на твердое топливо;
- одиноким нетрудоспособным пенсионерам;
- одиноким матерям или отцам, получающим государственную помощь;
- многодетным семьям;
- лицам с инвалидностью и семьям, в которых воспитывается ребенок с инвалидностью;
- приемным семьям;
- детским домам семейного типа;
- семьям внутренне перемещенных лиц (при условии, что они не проживают в учреждениях, получающих компенсацию за коммунальные услуги);
- гражданам, которым выплачивается пособие при рождении ребенка.
Также в ПФУ объяснили, выдают ли сейчас бесплатные дрова жителям прифронтовых территорий.
"Населению, проживающему на территориях, на которых ведутся (велись) боевые действия, в течение отопительного сезона предоставляется единовременная денежная помощь на дрова и приобретение твердого печного бытового топлива", - указали в учреждении.
При этом жилищная субсидия, льгота и дополнительная поддержка на твердое топливо начисляются Пенсионным фондом в денежной форме.
"Отмечаем, что предоставление помощи в натуральной форме (в частности, "бесплатные дрова") не входит в полномочия Пенсионного фонда Украины", - подчеркнули специалисты.
Такую поддержку обеспечивает ОВА (областная военная администрация), куда и нужно обращаться за дровами.