Вытяжка считается одним из наиболее грязных мест на кухне.

При регулярном использовании плиты так или иначе необходимо включать вытяжку - она помогает избавляться от лишнего запаха жареных блюд. Если готовить часто, то и засоряется такое устройство быстро - узнайте, как отмыть вытяжку от жира с помощью всего одного средства.

Как отмыть вытяжку от жира в домашних условиях

Авторы издания Express сообщают, что кухонные вытяжки необходимо чистить как минимум раз в год. Во время готовки пищи весь жир и масло смешиваются с паром и потом поднимаются в воздух. Жир оседает на стенках трубы внутри вытяжки и со временем превращается в плотную пленку. Она забивает фильтр, из-за этого появляется неприятный запах. Более того - такое положение дел нередко становится причиной пожаров.

Немногие хозяйки знают, что на самом деле любой фильтр вытяжки можно снять. Дизайнер интерьеров Диди в своем аккаунте в TikTok "At Home with Didi" рассказала, чем отмыть вытяжку от жира и грязи, используя подручные средства, которые есть на любой кухне.

Диди считает, что отличный вариант для чистки вытяжки - использовать обычное средство для мытья посуды. Оно разработано таким образом, чтобы удалять затвердевший жир с тарелок, а это значит, что оно является одним из наиболее эффективных способов борьбы с пятнами на вытяжке.

Кроме того, она показала, как почистить вытяжку содой - по ее словам, пищевая сода - слабощелочной продукт, который помогает расщеплять жирные кислоты, поэтому любые стойкие и липкие пятна на фильтре можно легко удалить именно с помощью него.

Как отмыть вытяжку от жира - инструкция

Эксперт детально объяснила, чем отмыть застарелый жир с вытяжки и как правильно это делать. Она рекомендует насыпать в чистую раковину 100 граммов пищевой соды, капнуть немного моющего средства, заткнуть раковину и наполнить ее горячей водой.

Затем вытяжку выключить, снять фильтр, замочить в растворе на 15 минут, а если слой жира очень внушительный и давнишний, то можно оставить элемент на час. По истечение этого времени с помощью мягкой губки нужно протереть всю поверхность фильтра. Если вы видите, что загрязнения серьезные, можете использовать мягкую щетку, но не металлический скребок, иначе останутся царапины. В конце останется лишь сполоснуть под струей чистой воды, "пройтись" в конце сухой чистой тряпкой и поставить фильтр на место.

