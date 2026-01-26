В 2026 году будет продолжаться воинский учет женщин-медиков.

В 2026 году мобилизация и военное положение продлятся как минимум до мая. Общеизвестно, что призыву подлежат мужчины возрастом 25-60 лет. Мы также разобрались в том, планируется ли мобилизация женщин в Украине и кто из представительниц женского пола обязан быть на учете.

Когда начнется мобилизация женщин в Украине

На данный момент призыв остается полностью добровольным для женского пола. Не существует списка тех, кого из женщин могут мобилизовать в Украине. Украинка может отправиться на фронт лишь по своему желанию, если подпишет контракт с выбранной бригадой и успешно пройдет медкомиссию. Для призыва женского пола нужны изменения в законодательстве, о которых пока не известно.

При этом даже добровольная мобилизация женщин в Украине 2026 возможна лишь при некоторых условиях. Например, девушку могут не взять в армию, если она является матерью-одиночкой или имеет проблемы со здоровьем.

Добровольцам, которые подпишут контракт, стоит хорошо обдумать свое решение. Женщины-военнослужащие имеют такие же обязанности, как мужчины. Они должны выполнять приказы командования и не могут уйти из армии, пока не закончится военное положение или не будет отдан приказ о демобилизации.

Кто должен становиться на воинский учет женщин

Как определяет Закон Украины, в нашей стране действует воинский учет не только для мужчин, но и некоторых женщин. В него автоматически вносят всех медиков, в том числе акушерок, фармацевтов, стоматологов, медсестер. При этом не важно, работает ли украинка по специальности после университета или нет. Все представительницы медицинских специальностей считаются военнообязанными. Для остальных профессий возможность встать на учет остается добровольной.

Однако даже среди медиков не проводится мобилизация женщин - Украина ставит их на учет лишь для понимания того, каким резервом сейчас обладает государство.

Медикам важно помнить, что хотя они не подлежат призыву, все равно имеют некоторые обязанности. Как и все военнообязанные, такие женщины должны уведомлять ТЦК о смене места жительства, семейного положения или о трудоустройстве. Также при приеме на работу у них могут потребовать военный билет. Если мобилизация женщин когда-либо будет введена, то возможно медиков привлекут к обороне для работы в госпиталях.

Ранее мы также писали, можно ли выехать женщинам из Украины. Шести категориям украинок в 2026 году будет запрещено пересекать границу.

