Отсрочку теперь можно оформить онлайн, но для этого нужно попадать под определенные условия.

В 2026 году мобилизация и военное положение продлятся как минимум до мая.

С 1 февраля в Украине отсрочку от мобилизации будут предоставлять категориям граждан, определенных статьей 23 Закона Украины №3543 О мобилизационной подготовке и мобилизации".

В условиях военного положения знание всех деталей закона и его изменений становится особенно актуальным. Поэтому предлагаем вам полный список, кто не подлежит мобилизации, начиная со следующего месяца.

Возраст и здоровье – с какими болезнями не подлежат мобилизации

Возрастной критерий остается одним из ключевых факторов. Мужчины старше 60 лет и младше 25 лет автоматически освобождаются от призыва. Однако существует целый ряд особенностей и состояний здоровья, при которых военнообязанный гражданин может получить отсрочку или полное освобождение от призыва.

Для подтверждения непригодности требуется прохождение осмотра в военно-врачебной комиссии (ВЛК). Исключением не являются даже лица с инвалидностью I, II и III группы – им также необходимо получить заключение комиссии. Однако начиная с 2026 года этот процесс будет значительно упрощен.

Гражданам, претендующим на освобождение от призыва по состоянию здоровья, нужно предоставить удостоверение личности и полный пакет медицинских документов: справки, выписки, заключения врачей и результаты анализов.

Кроме того, военнообязанным гражданам, кто не подлежит мобилизации в Украине по новому закону, необходимо иметь в наличии решение ВЛК о признании их непригодными к службе или заключение медицинской экспертной комиссии об установлении инвалидности (за исключением случаев, когда это очевидно).

Социальные причины – кого не берут на фронт из-за семейного или профессионального положения

Закон учитывает особенности жизненных обстоятельств, которые затрудняют выполнение воинской обязанности.

К защищенным категориям относятся родители трех и более несовершеннолетних детей, лица, ухаживающие за нетрудоспособными родственниками или детьми с инвалидностью, а также родственники погибших или пропавших без вести военнослужащих.

При этом важно понимать, что в случае непригодности к службе по семейным обстоятельствам, вы не попадаете автоматически в список, кого не забирают в ТЦК. Для подтверждения информации о вашем положении представителям ТЦК необходимо предоставить документы (например, свидетельства о рождении детей, справки об инвалидности, решения суда об опеке), которые подтвердят основания для освобождения от мобилизации. Это важно для исключения из списков призыва.

Кроме того, в список тех, кто подлежит освобождению или может рассчитывать на отсрочку, входят студенты очной формы обучения, педагоги и другие специалисты в области образования, а также лица, чья деятельность связана с поддержанием образовательного процесса.

Кто не подлежит мобилизации в Украине по новому закону – чего коснутся изменения

Сотрудники критически важных отраслей дополняют список людей, кто не подлежит мобилизации по новому закону так как могут получить бронь. Для этого необходимы официальные документы от работодателя, подтверждающие занятость в приоритетной сфере.

В 2026 году изменится финансовый порог для получения брони. В соответствии с пунктом 8 "Порядка бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время", минимальная зарплата, которая дает работодателю право на оформление брони сотруднику, увеличится до 21 617 гривен вместо прежних 20 000 гривен.

Также важно отметить упрощение процедур оформления статуса "не подлежит мобилизации". Больше не потребуется длительного ожидания очередей в ТЦК: с 2026 года большинство запросов на отсрочку можно отправить через электронную систему "Резерв+".

В этой системе предусмотрены автоматическое продление статуса и возможность пройти осмотр в ВЛК онлайн.

Таким образом, новые законы не меняют перечень лиц, которые могут быть юридически освобождены от мобилизации, но упрощают подтверждение такого статуса.

