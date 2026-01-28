Отсутствие отопления и света заставляют киевлян предпринимать решительные шаги.

Все жители Украины страдают от постоянных обстрелов, отсутствия отопления, воды и электричества, но самая тяжелая ситуация сложилась в Киеве. Владельцы недвижимости в столице иногда пытаются узнать, какова цена квартиры в Киеве на вторичном рынке, чтобы продать свое жилье, купить дом и переехать "на землю". Юрист-консультант по вопросам купли-продажи недвижимости в Киеве с 1993 года Иван Кудояр в комментарии УНИАН объяснил, на что могут рассчитывать украинцы с такой целью.

Какова средняя стоимость квартир в Киеве - за сколько можно продать

Кудояр отметил, что все очень индивидуально. По его словам, существует много классов жилья - разных, очень разных. Амплитуда цен чрезвычайно велика. В целом риелтор говорит только об определенных тенденциях:

"Например, сейчас стало меньше сделок. При этом цены не падают, но и не растут. Если сравнивать с осенью, то тогда они выросли примерно на 10% - по не совсем понятным причинам. А сейчас цены фактически "стоят на месте".

При этом, по его словам, сейчас люди менее охотно расстаются с деньгами, но и покупатели не спешат продавать жилье. Рынок недвижимости цикличен: обычно люди продают, чтобы купить что-то другое - больше, меньше или изменить локацию. Но в нынешних условиях - блэкауты, обстрелы, общая нестабильность - многие владельцы снимают квартиры с продажи. В результате предложений стало меньше, как и покупок.

Как отметил Иван Кудояр, цены на квартиры в Киеве по районам или другим показателям зависят от многих факторов: года и типа дома, состояния ремонта, этажности, района, ликвидности жилья. Большую роль играет и площадь.

"Большие квартиры сейчас продаются значительно труднее, чем маленькие. Однокомнатные еще находят покупателей, а вот трех- или четырехкомнатные могут продаваться очень долго", - добавил он.

Кроме того, Кудояр предупредил, что покупка дома вместо квартиры - это решение, к которому семья созревает годами:

"Это не вопрос одного месяца или сезона. Люди долго взвешивают: сколько это стоит, как добираться и т. д.".

Впрочем, до пандемии, говорит эксперт, только около 16% семей рассматривали переезд из квартиры в дом. Во время ковида этот показатель вырос до 30%, а с началом войны - местами до 35%. "То есть каждая третья семья теоретически допускает жизнь в доме. Но это не значит, что люди массово продают квартиры и сразу покупают дома. Так это не работает", - отметил риелтор.

По его словам, часто процесс выглядит иначе: человек живет в квартире, параллельно созревает к идее приобрести дом, постепенно подбирает варианты, иногда сначала покупает дом, а уже потом продает квартиру. Схема "продал квартиру - сразу купил дом" встречается не так часто, подчеркнул он.

"Дом - это чрезвычайно индивидуальная история. Могу сказать по себе, что даже просмотрев сотни вариантов, я видел только 2, которые меня лично устраивают процентов на 80. Поэтому продать квартиру и за месяц-два найти дом в качестве альтернативы - не так просто", - отметил Кудояр.

Сколько в среднем стоит дом в Украине

Специалист объяснил, какова цена квартиры в Киеве на вторичном рынке и какой дом можно купить на вырученные деньги. Он говорит, что чем дальше от Киева - тем больше выбор и ниже цена, но в то же время хуже условия для жизни и логистики. Есть и совсем дешевые варианты - условные "бабушкины" дома далеко от столицы - такие сделки тоже случаются.

"Если говорить о бюджете в 60–70 тысяч долларов после продажи киевской квартиры, то за эти деньги можно рассчитывать на очень небольшой дом рядом с Киевом, например, Петровская или Софийская Борщаговка. Это будет что-то очень маленькое, 70 кв. м, земли – две сотки. За 50–60 тысяч долларов можно купить более-менее просторный дом с землей, но это будет не в 10 км от Киева, а в 20–30 км. Это уже полноценные 80 м² с землей. Но ведь не каждый захочет переезжать так далеко. Все хотят рядом, а рядом за 50–60 тысяч ничего не будет", - говорит специалист.

Он также добавил, что в его практике киевляне нередко покупают дома в Закарпатье, во Львовской или Ивано-Франковской областях, желая быть подальше от столицы и потенциальных рисков.

Интересно, что пока существенной тенденции к обмену квартир на дома Кудояр не видит. По его мнению, максимум это может повлиять на 5–10% рынка. "Обычно это вынужденные решения, а не личное желание: условно во время блэкаутов иметь квартиру на 18 этаже – максимально неудобно. Но и дом требует значительно больших затрат на обустройство, чем квартира", – говорит риелтор.

По словам специалиста, рынок недвижимости очень зависит от войны. "В Киеве сейчас недвижимость очень дешевая по сравнению с зарубежной – она недооценена. Когда война закончится, цены, вероятно, вырастут в 2–3 раза, хотя точный прогноз сложно дать, потому что многое зависит от интенсивности боевых действий, политики и т. д.", - говорит риелтор.

Кудояр отметил, что, например, осенью, в сентябре-октябре, наблюдался небольшой рост: квартира, которая раньше стоила 110 тыс., начала продаваться за 120 тыс. и действительно была продана за эту сумму. Но сейчас квартира за 120 тыс. просто не продается – покупатели неохотно смотрят на объявления, и владелец вынужден снижать цену, чтобы заинтересовать людей. Вероятно, до конца зимы этот "спад" продержится, а спрогнозировать ситуацию, которая будет весной, пока сложно.

"Весной я не ожидаю значительного роста: для этого нужны какие-то стимулы, а настроение у людей сейчас не слишком оптимистичное", – подытожил он.

Где лучше покупать недвижимость в Украине и стоит ли оставаться - что делают люди

Кудояр рассказал, какие решения чаще всего принимают украинцы - узнают, где самые дешевые дома в Украине, продают квартиры и переезжают, или же совсем покидают страну. По его наблюдениям, такого, чтобы люди хотели продать квартиру и уехать, нет.

"Многие уехали год или три года назад, а продают свои квартиры только сейчас. То есть не то, что "деньги срочно нужны" и продают. Нет, каждый приходит к этому постепенно. А продать, чтобы переехать в деревню, опять же - как я говорил, это делается не так. Например, человек живет в однокомнатной квартире, понимает, что хочет электромобиль – ага, это дом. Понимает, что работает удаленно – ага, это дом. Понимает, что живет на двенадцатом этаже – ага, это дом. То есть человек имеет и квартиру, и понемногу созревает до дома. Покупает дом параллельно, а уже квартиру потом реализует", - подчеркнул риэлтор.

