FromSoftware на радость фанатам возродила старую серию.

До церемонии награждения The Game Awards 2022 предполагалось, что студия FromSoftware на шоу анонсирует полноценное дополнение к Elden Ring. Однако компания всех удивила и представила свою новую игру — Armored Core VI Fire of Rubicon.

Последние десять лет японская команда выпускала проекты в жанре темного фэнтези, если исключить Deracine. Но сейчас она решилась возродить свою старую серию экшенов о сражениях мехов. В дебютном трейлере сначала показываются огромные огненные языки, которые постепенно разрастаются и охватывают часть планеты. После этого на экране появляется надпись: "Накорми пламя".

А далее идет нарезка зрелищных сражений с участием разнообразных роботов. Пользователи будут управлять мехом, о чем сказано под трейлером на YouTube. На видео показано, как он разбрасывает бомбы вокруг себя, применяет энергетический щит и поражает противников электричеством. А в конце ролика протагонист переходит в другой режим и взлетает или значительно ускоряется.

Среди врагов в кадрах мелькают несколько разнообразных мехов, турели и вертолеты. Согласно описанию трейлера, игроков ждут сложные ситуации, а также изнуряющие сражения с противниками. То есть FromSoftware не отказывается от своих геймплейных принципов, но теперь они будут реализованы в постапокалиптическом роботизированном мире.

Armored Core VI Fire of Rubicon выйдет в 2023 году на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.

Armored Core: подробности серии

Это франшиза экшенов с элементами шутера от третьего лица. Первая часть вышла в далеком 1997 году эксклюзивно на PlayStation. В центре сюжета — сражение двух гигантских корпораций за господство в постапокалиптическом мире.

Последняя номерная часть вышла в 2012 году на PS3 и Xbox 360. Затем в 2013-м появилось ответвление Armored Core: Verdict Day. Однако следующие девять лет серия находилась в заморозке.

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